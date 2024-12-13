https://ria.ru/20241213/bolgarija-1989002763.html

Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян

Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян - РИА Новости, 13.12.2024

Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян

Ужесточение порядка выдачи виз для россиян в связи с присоединением Болгарии к Шенгенской зоне не предусматривается, прогнозировать увеличение турпотока еще... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:02

2024-12-13T11:02

2024-12-13T11:02

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ужесточение порядка выдачи виз для россиян в связи с присоединением Болгарии к Шенгенской зоне не предусматривается, прогнозировать увеличение турпотока еще рано, заявил РИА Новости заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров. Главы МВД стран Евросоюза в четверг окончательно утвердили отмену контроля на сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. "Ужесточение порядка выдачи виз не предусматривается", - сказал Комаров. Отвечая на вопрос агентства, ожидает ли Болгария увеличение турпотока из РФ в связи с присоединением к Шенгену, он отметил, что давать прогнозы пока рано. "Какой будет ситуация по отношению выдачи туристических виз во время активного сезона – с апреля по октябрь 2025 года, - еще рано прогнозировать", - подчеркнул Комаров.

https://ria.ru/20241207/viza-1987866964.html

https://ria.ru/20241213/vizy-1988954670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, болгария, москва, румыния, шенгенская зона