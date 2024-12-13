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Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян - РИА Новости, 13.12.2024
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Туризм
 
11:02 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/bolgarija-1989002763.html
Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян
Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян - РИА Новости, 13.12.2024
Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян
Ужесточение порядка выдачи виз для россиян в связи с присоединением Болгарии к Шенгенской зоне не предусматривается, прогнозировать увеличение турпотока еще... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:02
2024-12-13T11:02
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ужесточение порядка выдачи виз для россиян в связи с присоединением Болгарии к Шенгенской зоне не предусматривается, прогнозировать увеличение турпотока еще рано, заявил РИА Новости заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров. Главы МВД стран Евросоюза в четверг окончательно утвердили отмену контроля на сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. "Ужесточение порядка выдачи виз не предусматривается", - сказал Комаров. Отвечая на вопрос агентства, ожидает ли Болгария увеличение турпотока из РФ в связи с присоединением к Шенгену, он отметил, что давать прогнозы пока рано. "Какой будет ситуация по отношению выдачи туристических виз во время активного сезона – с апреля по октябрь 2025 года, - еще рано прогнозировать", - подчеркнул Комаров.
https://ria.ru/20241207/viza-1987866964.html
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новости - туризм, болгария, москва, румыния, шенгенская зона
Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Москва, Румыния, Шенгенская зона
Болгария не планирует ужесточать порядок выдачи виз для россиян

Болгария не будет усложнять выдачу виз для россиян из-за присоединения к Шенгену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТабличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве
Табличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Табличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ужесточение порядка выдачи виз для россиян в связи с присоединением Болгарии к Шенгенской зоне не предусматривается, прогнозировать увеличение турпотока еще рано, заявил РИА Новости заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров.
Главы МВД стран Евросоюза в четверг окончательно утвердили отмену контроля на сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года.
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"Ужесточение порядка выдачи виз не предусматривается", - сказал Комаров.
Отвечая на вопрос агентства, ожидает ли Болгария увеличение турпотока из РФ в связи с присоединением к Шенгену, он отметил, что давать прогнозы пока рано.
"Какой будет ситуация по отношению выдачи туристических виз во время активного сезона – с апреля по октябрь 2025 года, - еще рано прогнозировать", - подчеркнул Комаров.
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