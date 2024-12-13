https://ria.ru/20241213/blokada-1989150111.html

Блокада уличного движения в Варшаве продлилась всего несколько минут

Блокада уличного движения в Варшаве продлилась всего несколько минут - РИА Новости, 13.12.2024

Блокада уличного движения в Варшаве продлилась всего несколько минут

Блокада уличного движения в Варшаве, которую экоактивисты анонсировали как "крупнейшую в истории" длилась несколько минут, сообщает польское издание "Городской... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:02

2024-12-13T21:02

2024-12-13T21:02

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Блокада уличного движения в Варшаве, которую экоактивисты анонсировали как "крупнейшую в истории" длилась несколько минут, сообщает польское издание "Городской репортер". Ранее экоактивисты из организации "Последнее поколение" заявили, что на вечер пятницы планируют "крупнейшую в истории" блокаду дорог Варшавы. О месте проведения своей акции – в районе Гданьского моста они проинформировали в социальных сетях в последний момент, рассчитывая на эффект внезапности. "Последнее поколение" приклеилось к асфальту на Вислостраде в районе Гданьского моста. Полицейские действовали четко. Движение восстановили через несколько минут", - говорится в сообщении. Активисты движения "Последнее поколение" ранее уже блокировали Вислостраду и другие улицы польской столицы. Они обосновывают свои действия необходимостью привлечь внимание к проблемам климата и транспортной изоляции. Члены организации требуют значительно увеличить инвестиции в железные дороги и общественный транспорт, переведя 100% средств от строительства новых автомагистралей для развития регионального и местного железнодорожного и автобусного сообщения, начиная с 2025 года.

https://ria.ru/20241213/tusk-1989133522.html

https://ria.ru/20241213/polsha-1989129809.html

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