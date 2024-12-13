https://ria.ru/20241213/anokhin-1989092691.html

По нацпроекту в Смоленской области установили 17 новых сотовых вышек

По нацпроекту в Смоленской области установили 17 новых сотовых вышек - РИА Новости, 13.12.2024

По нацпроекту в Смоленской области установили 17 новых сотовых вышек

В рамках федпроекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" национального проекта "Цифровая экономика" в Смоленской области установили 17 новых сотовых вышек,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:02

2024-12-13T16:02

2024-12-13T16:02

смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В рамках федпроекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" национального проекта "Цифровая экономика" в Смоленской области установили 17 новых сотовых вышек, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Более 3 тысяч смолян из небольших деревень и поселков теперь пользуются качественной мобильной связью и интернетом. Это произошло благодаря установке 17 новых сотовых вышек в 12 районах в рамках федпроекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" национального проекта "Цифровая экономика", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Решение об установке вышек принималось на основе голосования жителей малонаселенных пунктов на портале Госуслуг. Самые активные деревни и поселки получили качественную мобильную связь и интернет. "Новое качество связи могут оценить абоненты из Старого села, Ново-Никольского, Ерышей, Тюшино, Слободы, Галеевки-1, Ивановского, Казимирово, Никитье, Упино, Клюкино, Зарево, Стешино, Болышево, Лехмино, Гневково и Репино", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20241212/anokhin-1988920029.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область