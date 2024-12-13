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Рогов указал на ошибку МАГАТЭ в упоминании статуса Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.12.2024
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15:25 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/aes-1989082237.html
Рогов указал на ошибку МАГАТЭ в упоминании статуса Запорожской АЭС
Рогов указал на ошибку МАГАТЭ в упоминании статуса Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.12.2024
Рогов указал на ошибку МАГАТЭ в упоминании статуса Запорожской АЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:25
2024-12-13T15:25
россия
украина
запорожская область
михаил ульянов (дипломат)
владимир рогов
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал недопустимой ошибкой и политической глупостью заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором Запорожская АЭС упоминается как украинская. Ранее на официальной сайте МАГАТЭ после атаки беспилотника на одну из его машин во время ротации миссии Агентства появилось сообщение, в котором Запорожская атомная электростанция упоминается как "украинская". "Со стороны МАГАТЭ это недопустимая ошибка и политическая глупость, так как Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и находится на ее территории. К Украине атомная станция не имеет никакого отношения, тем более, если быть честными до конца, то это советское наследие, но никак не украинское", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, МАГАТЭ пора прекратить играть в политические игры, стараясь угодить "западным хозяевам режима Зеленского". Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине, - дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Ульянов назвал произошедшее провокацией Киева, которая проявляет вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241206/aes-1987714237.html
https://ria.ru/20241203/yaroslavl-1987082717.html
https://ria.ru/20241211/rogov-1988552246.html
россия
украина
запорожская область
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россия, украина, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), владимир рогов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Россия, Украина, Запорожская область, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Рогов указал на ошибку МАГАТЭ в упоминании статуса Запорожской АЭС

Рогов назвал упоминание МАГАТЭ о Запорожской АЭС как об украинской ошибкой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал недопустимой ошибкой и политической глупостью заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором Запорожская АЭС упоминается как украинская.
Ранее на официальной сайте МАГАТЭ после атаки беспилотника на одну из его машин во время ротации миссии Агентства появилось сообщение, в котором Запорожская атомная электростанция упоминается как "украинская".
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"Со стороны МАГАТЭ это недопустимая ошибка и политическая глупость, так как Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и находится на ее территории. К Украине атомная станция не имеет никакого отношения, тем более, если быть честными до конца, то это советское наследие, но никак не украинское", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, МАГАТЭ пора прекратить играть в политические игры, стараясь угодить "западным хозяевам режима Зеленского".
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
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В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине, - дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Ульянов назвал произошедшее провокацией Киева, которая проявляет вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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