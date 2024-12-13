Рогов указал на ошибку МАГАТЭ в упоминании статуса Запорожской АЭС
Рогов назвал упоминание МАГАТЭ о Запорожской АЭС как об украинской ошибкой
Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал недопустимой ошибкой и политической глупостью заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором Запорожская АЭС упоминается как украинская.
Ранее на официальной сайте МАГАТЭ после атаки беспилотника на одну из его машин во время ротации миссии Агентства появилось сообщение, в котором Запорожская атомная электростанция упоминается как "украинская".
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"Со стороны МАГАТЭ это недопустимая ошибка и политическая глупость, так как Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и находится на ее территории. К Украине атомная станция не имеет никакого отношения, тем более, если быть честными до конца, то это советское наследие, но никак не украинское", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, МАГАТЭ пора прекратить играть в политические игры, стараясь угодить "западным хозяевам режима Зеленского".
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
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В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине, - дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Ульянов назвал произошедшее провокацией Киева, которая проявляет вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.