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Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья - РИА Новости, 13.12.2024
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13:50 13.12.2024 (обновлено: 14:43 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/aeroflot-1989049268.html
Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья
Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья - РИА Новости, 13.12.2024
Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья
Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова... РИА Новости, 13.12.2024
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МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова Хайнань по четвергам запускается 22 января. Продажа билетов открыта. Воздушную линию Красноярск — Санья — Красноярск обслуживает авиакомпания "Россия" на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Прямые перелеты из Сибири на круглогодичный морской курорт Китая пользуются спросом у жителей региона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова Хайнань по четвергам запускается 22 января. Продажа билетов открыта.
Воздушную линию Красноярск — Санья — Красноярск обслуживает авиакомпания "Россия" на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Прямые перелеты из Сибири на круглогодичный морской курорт Китая пользуются спросом у жителей региона.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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