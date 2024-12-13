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Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья
Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья - РИА Новости, 13.12.2024
Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья
Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:50
2024-12-13T13:50
2024-12-13T14:43
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МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова Хайнань по четвергам запускается 22 января. Продажа билетов открыта. Воздушную линию Красноярск — Санья — Красноярск обслуживает авиакомпания "Россия" на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Прямые перелеты из Сибири на круглогодичный морской курорт Китая пользуются спросом у жителей региона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова Хайнань по четвергам запускается 22 января. Продажа билетов открыта.
Воздушную линию Красноярск — Санья — Красноярск обслуживает авиакомпания "Россия" на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Прямые перелеты из Сибири на круглогодичный морской курорт Китая пользуются спросом у жителей региона.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.