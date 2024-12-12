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Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента - РИА Новости, 12.12.2024
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19:44 12.12.2024 (обновлено: 20:36 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/zurabishvili-1988904992.html
Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента
Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента - РИА Новости, 12.12.2024
Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента
Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента Грузии, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:44
2024-12-12T20:36
грузия
в мире
россия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
украина
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента Грузии, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента", — рассказал он.По словам собеседника агентства, силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении митингующих, чтобы не допустить прекращения протестов."Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу "временного правительства", в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"*", — пояснил источник.Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, но она заявила, что не покинет свой пост, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Кроме того, в республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и побуждали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывает к манифестациям.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241212/gruzija-1988807427.html
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грузия, в мире, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, украина
Грузия, В мире, Россия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Украина
Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента

Зурабишвили намерена сорвать выборы президента Грузии и устроить нацзабастовку

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента Грузии, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента", — рассказал он.
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По словам собеседника агентства, силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении митингующих, чтобы не допустить прекращения протестов.
"Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу "временного правительства", в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"*", — пояснил источник.
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Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, но она заявила, что не покинет свой пост, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов".
Кроме того, в республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и побуждали сторонников выходить на митинги.
Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывает к манифестациям.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
ГрузияВ миреРоссияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеУкраина
 
 
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