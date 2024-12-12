https://ria.ru/20241212/zurabishvili-1988904992.html

Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента

Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента - РИА Новости, 12.12.2024

Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента

Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента Грузии, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:44

2024-12-12T19:44

2024-12-12T20:36

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента Грузии, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента", — рассказал он.По словам собеседника агентства, силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении митингующих, чтобы не допустить прекращения протестов."Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу "временного правительства", в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"*", — пояснил источник.Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, но она заявила, что не покинет свой пост, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Кроме того, в республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и побуждали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывает к манифестациям.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241212/gruzija-1988807427.html

https://ria.ru/20241210/gruzija-1988377484.html

https://ria.ru/20241208/vlasti-1988000365.html

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грузия, в мире, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, украина