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"Репортеры без границ" назвали самый опасный для журналистов регион - РИА Новости, 12.12.2024
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14:24 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/zhurnalisty-1988818733.html
"Репортеры без границ" назвали самый опасный для журналистов регион
"Репортеры без границ" назвали самый опасный для журналистов регион - РИА Новости, 12.12.2024
"Репортеры без границ" назвали самый опасный для журналистов регион
Израиль ответственен за смерть трети журналистов, погибших в 2024 году, следует из отчета Международной неправительственной организации "Репортеры без границ"... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:24
2024-12-12T14:24
в мире
израиль
азия
палестина
юнеско
репортеры без границ
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Израиль ответственен за смерть трети журналистов, погибших в 2024 году, следует из отчета Международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF). Организация отмечает "тревожный рост нападений на журналистов" в уходящем году, в особенности в зонах конфликтов. "Треть погибших журналистов в 2024 году убита только вооруженными силами Израиля. С октября 2023 года израильская армия убила более 145 журналистов, в том числе по меньшей мере 35 журналистов стали объектом нападения или были убиты из-за своей работы. В 2024 году погибло 54 журналиста, из них 31 - в зоне конфликта, что стало рекордом", - следует из отчета. Палестина и сектор Газа стали самым опасным регионом для работы журналистов, отмечает RSF. "Сектор Газа стал самым опасным регионом в мире в 2024 году и территорией, на которой за пять лет погибло наибольшее количество журналистов при исполнении своих обязанностей", - сообщила организация. Азия занимает второе место по числу смертей журналистов. "Из-за большого количества журналистов, убитых в Пакистане (7) и во время протестов в Бангладеш (5), Азия останется в 2024 году вторым регионом с наибольшим количеством убитых работников СМИ", - говорится в отчете. Организация также отмечает, что 550 журналистов продолжают находиться в заключении по всему миру. Их число в 2024 году выросло на 7.2%. Еще 55 сотрудников СМИ удерживаются в заложниках, из них 70% в Сирии, а 95 журналистов числятся пропавшими без вести. Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.
https://ria.ru/20240917/livan-1973259840.html
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в мире, израиль, азия, палестина, юнеско, репортеры без границ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Азия, Палестина, ЮНЕСКО, Репортеры без границ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Репортеры без границ" назвали самый опасный для журналистов регион

RSF обвинила Израиль в смерти трети погибших в 2024 году журналистов

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле
Израильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Израиль ответственен за смерть трети журналистов, погибших в 2024 году, следует из отчета Международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF).
Организация отмечает "тревожный рост нападений на журналистов" в уходящем году, в особенности в зонах конфликтов.
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"Треть погибших журналистов в 2024 году убита только вооруженными силами Израиля. С октября 2023 года израильская армия убила более 145 журналистов, в том числе по меньшей мере 35 журналистов стали объектом нападения или были убиты из-за своей работы. В 2024 году погибло 54 журналиста, из них 31 - в зоне конфликта, что стало рекордом", - следует из отчета.
Палестина и сектор Газа стали самым опасным регионом для работы журналистов, отмечает RSF.
"Сектор Газа стал самым опасным регионом в мире в 2024 году и территорией, на которой за пять лет погибло наибольшее количество журналистов при исполнении своих обязанностей", - сообщила организация.
Азия занимает второе место по числу смертей журналистов.
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"Из-за большого количества журналистов, убитых в Пакистане (7) и во время протестов в Бангладеш (5), Азия останется в 2024 году вторым регионом с наибольшим количеством убитых работников СМИ", - говорится в отчете.
Организация также отмечает, что 550 журналистов продолжают находиться в заключении по всему миру. Их число в 2024 году выросло на 7.2%. Еще 55 сотрудников СМИ удерживаются в заложниках, из них 70% в Сирии, а 95 журналистов числятся пропавшими без вести.
Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.
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В миреИзраильАзияПалестинаЮНЕСКОРепортеры без границОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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