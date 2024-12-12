"Репортеры без границ" назвали самый опасный для журналистов регион
RSF обвинила Израиль в смерти трети погибших в 2024 году журналистов
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Израиль ответственен за смерть трети журналистов, погибших в 2024 году, следует из отчета Международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF).
Организация отмечает "тревожный рост нападений на журналистов" в уходящем году, в особенности в зонах конфликтов.
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"Треть погибших журналистов в 2024 году убита только вооруженными силами Израиля. С октября 2023 года израильская армия убила более 145 журналистов, в том числе по меньшей мере 35 журналистов стали объектом нападения или были убиты из-за своей работы. В 2024 году погибло 54 журналиста, из них 31 - в зоне конфликта, что стало рекордом", - следует из отчета.
Палестина и сектор Газа стали самым опасным регионом для работы журналистов, отмечает RSF.
"Сектор Газа стал самым опасным регионом в мире в 2024 году и территорией, на которой за пять лет погибло наибольшее количество журналистов при исполнении своих обязанностей", - сообщила организация.
Азия занимает второе место по числу смертей журналистов.
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Организация также отмечает, что 550 журналистов продолжают находиться в заключении по всему миру. Их число в 2024 году выросло на 7.2%. Еще 55 сотрудников СМИ удерживаются в заложниках, из них 70% в Сирии, а 95 журналистов числятся пропавшими без вести.
Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.
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