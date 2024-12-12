На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу
Нардеп Дмитрук: Зеленский ударами ATACMS вглубь РФ хочет сорвать переговоры
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский ударами ракетами ATACMS вглубь России хочет сорвать переговоры, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Сегодня задача власти – бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" — написал он.
"Сегодня задача власти – бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" — написал он.
Дмитрук добавил, что удар ВСУ по Таганрогу тому свидетельство. По его мнению, Зеленский за счет продолжения конфликта хочет удержаться у власти, но у него не получится.
Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
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