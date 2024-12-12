https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988738199.html

На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу

На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 12.12.2024

На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу

Владимир Зеленский ударами ракетами ATACMS вглубь России хочет сорвать переговоры, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Сегодня задача... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:07

2024-12-12T09:07

2024-12-12T11:19

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский ударами ракетами ATACMS вглубь России хочет сорвать переговоры, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Сегодня задача власти – бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" — написал он. Дмитрук добавил, что удар ВСУ по Таганрогу тому свидетельство. По его мнению, Зеленский за счет продолжения конфликта хочет удержаться у власти, но у него не получится.Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.

https://ria.ru/20241212/atacms-1988736868.html

https://ria.ru/20241212/kallas-1988764172.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина, таганрог