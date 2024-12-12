https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html

"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за решения Зеленского

"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за решения Зеленского - РИА Новости, 12.12.2024

"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за решения Зеленского

Владимир Зеленский не должен выступать от лица украинцев после того, как отказался от прекращения огня и обмена военнопленными во время Рождества, заявила... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:59

2024-12-12T08:59

2024-12-12T11:21

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский не должен выступать от лица украинцев после того, как отказался от прекращения огня и обмена военнопленными во время Рождества, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X."Он не имеет права представлять украинский народ! Мы хотим мира!" — написала Панченко.В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима отверг его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене.За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта. Так, накануне он позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Позднее, выступая на ВЭФ, глава государства отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988760469.html

https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html

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