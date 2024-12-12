Рейтинг@Mail.ru
Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/zapad-1988748080.html
Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер
Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер - РИА Новости, 12.12.2024
Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что Западу не удалось ослабить Россию с помощью конфликта на Украине,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:44
2024-12-12T09:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
словакия
роберт фицо
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что Западу не удалось ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, антироссийские санкции не работают, а Киев уже недостаточно силен для возможных переговоров. "Запад решил, что воспользуется этим конфликтом, чтобы ослабить Россию; были введены санкции; на Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, много оружия. Каков результат? Россияне отвоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров", - заявил Фицо. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html
россия
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России
Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер

Премьер Словакии Фицо: Запад не смог ослабить Россию, санкции не работают

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что Западу не удалось ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, антироссийские санкции не работают, а Киев уже недостаточно силен для возможных переговоров.
"Запад решил, что воспользуется этим конфликтом, чтобы ослабить Россию; были введены санкции; на Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, много оружия. Каков результат? Россияне отвоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров", - заявил Фицо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия нашла хитрый способ обойти газовые санкции США
8 декабря, 08:00
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Последний грабеж Украины
5 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала