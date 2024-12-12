https://ria.ru/20241212/zapad-1988748080.html

Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер

Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер - РИА Новости, 12.12.2024

Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что Западу не удалось ослабить Россию с помощью конфликта на Украине,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:44

2024-12-12T09:44

2024-12-12T09:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

словакия

роберт фицо

владимир путин

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что Западу не удалось ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, антироссийские санкции не работают, а Киев уже недостаточно силен для возможных переговоров. "Запад решил, что воспользуется этим конфликтом, чтобы ослабить Россию; были введены санкции; на Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, много оружия. Каков результат? Россияне отвоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров", - заявил Фицо. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии