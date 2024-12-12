Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер
Премьер Словакии Фицо: Запад не смог ослабить Россию, санкции не работают
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что Западу не удалось ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, антироссийские санкции не работают, а Киев уже недостаточно силен для возможных переговоров.
"Запад решил, что воспользуется этим конфликтом, чтобы ослабить Россию; были введены санкции; на Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, много оружия. Каков результат? Россияне отвоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров", - заявил Фицо.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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