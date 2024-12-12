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Госдума приняла закон об открытии вклада банками без присутствия клиента - РИА Новости, 12.12.2024
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14:38 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/zakon-1988825595.html
Госдума приняла закон об открытии вклада банками без присутствия клиента
Госдума приняла закон об открытии вклада банками без присутствия клиента - РИА Новости, 12.12.2024
Госдума приняла закон об открытии вклада банками без присутствия клиента
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:38
2024-12-12T14:38
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии. Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законом вводится норма в части предоставления банковским клиентам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы посредством официального сайта банка в или банковского мобильного приложения. Также законопроектом вносятся изменения в части корректировки ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
Госдума приняла закон об открытии вклада банками без присутствия клиента

ГД приняла закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиента

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии.
Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Законом вводится норма в части предоставления банковским клиентам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы посредством официального сайта банка в или банковского мобильного приложения.
Также законопроектом вносятся изменения в части корректировки ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.
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