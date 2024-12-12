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МАГАТЭ продолжит работу на ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 12.12.2024
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15:05 12.12.2024 (обновлено: 15:40 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/zaes-1988834817.html
МАГАТЭ продолжит работу на ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ продолжит работу на ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 12.12.2024
МАГАТЭ продолжит работу на ЗАЭС, заявил Гросси
Несмотря на попытки запугать экспертов МАГАТЭ атакой беспилотника на автомобиль с сотрудниками, агентство продолжит свою работу на Запорожской АЭС, заявил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:05
2024-12-12T15:40
магатэ
в мире
рафаэль гросси
запорожская область
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Несмотря на попытки запугать экспертов МАГАТЭ атакой беспилотника на автомобиль с сотрудниками, агентство продолжит свою работу на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Конечно, от нас не зависит, находиться там или нет, но по нашей собственной воле мы не завершим нашу операцию. Мы продолжим (работать - ред.) там", - заявил Гросси.Он также отметил, что во время нападения в конвое были три украинских авто, и именно автомобиль агентства оказался целью атаки.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
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магатэ, в мире, рафаэль гросси, запорожская область, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф)
МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская область, Запорожская АЭС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МАГАТЭ продолжит работу на ЗАЭС, заявил Гросси

Гросси заявил, что МАГАТэ останется на ЗАЭС, несмотря на запугивания

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Несмотря на попытки запугать экспертов МАГАТЭ атакой беспилотника на автомобиль с сотрудниками, агентство продолжит свою работу на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Конечно, от нас не зависит, находиться там или нет, но по нашей собственной воле мы не завершим нашу операцию. Мы продолжим (работать - ред.) там", - заявил Гросси.
Он также отметил, что во время нападения в конвое были три украинских авто, и именно автомобиль агентства оказался целью атаки.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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МАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиЗапорожская областьЗапорожская АЭСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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