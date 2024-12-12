Рейтинг@Mail.ru
Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:22 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/yamal-1988912662.html
Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей
Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей - РИА Новости, 12.12.2024
Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей
Трудоустроенные в колледжи Ямала после 1 января 2025 года специалисты медицины, образования и топливно-энергетического комплекса получат единовременную выплату... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:22
2024-12-12T20:22
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Трудоустроенные в колледжи Ямала после 1 января 2025 года специалисты медицины, образования и топливно-энергетического комплекса получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, сообщает правительство региона. "Специалисты из области здравоохранения и образования, сотрудники предприятий ТЭК, трудоустроенные в колледжи региона после 1 января 2025 года, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным властей, будущие педагоги должны иметь не менее пяти лет стажа работы на предприятиях и отработать в колледже на должности преподавателя или мастера производственного обучения не менее трех лет. При необходимости они могут пройти профессиональную переподготовку. На позиции преподавателей-практиков в ямальских учреждениях среднего профессионального образования открыто 19 вакансий, добавили в правительстве. "Важно, чтобы студенты получали не только хорошие теоретические знания, но и обретали базовые практические навыки. Для этого обновляем мастерские в наших колледжах, открываем центры опережающей профподготовки, взаимодействуем с предприятиями. Следующий шаг – вовлечение профессионалов с серьезным опытом работы в образовательный процесс. Уверен, так мы сможем сократить разрыв между образованием и трудоустройством, а выпускники качественно повысят свой уровень подготовки", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей

Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат выплату в миллион

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Трудоустроенные в колледжи Ямала после 1 января 2025 года специалисты медицины, образования и топливно-энергетического комплекса получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, сообщает правительство региона.
"Специалисты из области здравоохранения и образования, сотрудники предприятий ТЭК, трудоустроенные в колледжи региона после 1 января 2025 года, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, будущие педагоги должны иметь не менее пяти лет стажа работы на предприятиях и отработать в колледже на должности преподавателя или мастера производственного обучения не менее трех лет. При необходимости они могут пройти профессиональную переподготовку.
На позиции преподавателей-практиков в ямальских учреждениях среднего профессионального образования открыто 19 вакансий, добавили в правительстве.
"Важно, чтобы студенты получали не только хорошие теоретические знания, но и обретали базовые практические навыки. Для этого обновляем мастерские в наших колледжах, открываем центры опережающей профподготовки, взаимодействуем с предприятиями. Следующий шаг – вовлечение профессионалов с серьезным опытом работы в образовательный процесс. Уверен, так мы сможем сократить разрыв между образованием и трудоустройством, а выпускники качественно повысят свой уровень подготовки", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала