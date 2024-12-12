https://ria.ru/20241212/yamal-1988912662.html

Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей

Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей - РИА Новости, 12.12.2024

Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей

Трудоустроенные в колледжи Ямала после 1 января 2025 года специалисты медицины, образования и топливно-энергетического комплекса получат единовременную выплату... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:22

2024-12-12T20:22

2024-12-12T20:22

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Трудоустроенные в колледжи Ямала после 1 января 2025 года специалисты медицины, образования и топливно-энергетического комплекса получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, сообщает правительство региона. "Специалисты из области здравоохранения и образования, сотрудники предприятий ТЭК, трудоустроенные в колледжи региона после 1 января 2025 года, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным властей, будущие педагоги должны иметь не менее пяти лет стажа работы на предприятиях и отработать в колледже на должности преподавателя или мастера производственного обучения не менее трех лет. При необходимости они могут пройти профессиональную переподготовку. На позиции преподавателей-практиков в ямальских учреждениях среднего профессионального образования открыто 19 вакансий, добавили в правительстве. "Важно, чтобы студенты получали не только хорошие теоретические знания, но и обретали базовые практические навыки. Для этого обновляем мастерские в наших колледжах, открываем центры опережающей профподготовки, взаимодействуем с предприятиями. Следующий шаг – вовлечение профессионалов с серьезным опытом работы в образовательный процесс. Уверен, так мы сможем сократить разрыв между образованием и трудоустройством, а выпускники качественно повысят свой уровень подготовки", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

ямал

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ямал, дмитрий артюхов