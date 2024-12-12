https://ria.ru/20241212/yakutsk-1988859891.html

Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников

Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников - РИА Новости, 12.12.2024

Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников

Бывший военный комиссар Якутска приговорен к 10 годам колонии за взятки от призывников, сообщает объединённая пресс-служба судов республики. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:38

2024-12-12T16:38

2024-12-12T16:38

происшествия

якутск

вооруженные силы рф

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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Бывший военный комиссар Якутска приговорен к 10 годам колонии за взятки от призывников, сообщает объединённая пресс-служба судов республики. По версии следствия, с 2019 по 2022 годы военкомом Якутска "от 8 человек в качестве взятки получены 892 тысячи рублей за освобождение от прохождения военной службы в ВС РФ по призыву". По семи эпизодам он вину не признал, по восьмому – признал частично. "Приговором суда бывшему военному комиссару назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Осужденный взят под стражу в зале суда ", - говорится в сообщении. Его признали виновным получении крупной взятки в составе организованной группы, также суд лишил его права 10 лет занимать должности на госслужбе и взыскал в казну 892 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html

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происшествия, якутск, вооруженные силы рф