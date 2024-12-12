https://ria.ru/20241212/yakutsk-1988859891.html
Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников
Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников - РИА Новости, 12.12.2024
Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников
Бывший военный комиссар Якутска приговорен к 10 годам колонии за взятки от призывников, сообщает объединённая пресс-служба судов республики. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:38
2024-12-12T16:38
2024-12-12T16:38
происшествия
якутск
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Бывший военный комиссар Якутска приговорен к 10 годам колонии за взятки от призывников, сообщает объединённая пресс-служба судов республики. По версии следствия, с 2019 по 2022 годы военкомом Якутска "от 8 человек в качестве взятки получены 892 тысячи рублей за освобождение от прохождения военной службы в ВС РФ по призыву". По семи эпизодам он вину не признал, по восьмому – признал частично. "Приговором суда бывшему военному комиссару назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Осужденный взят под стражу в зале суда ", - говорится в сообщении. Его признали виновным получении крупной взятки в составе организованной группы, также суд лишил его права 10 лет занимать должности на госслужбе и взыскал в казну 892 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, вооруженные силы рф
Происшествия, Якутск, Вооруженные силы РФ
Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников
Экс-военком Якутска получил 10 лет за взятки от призывников в размере 892 тысяч
ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Бывший военный комиссар Якутска приговорен к 10 годам колонии за взятки от призывников, сообщает объединённая пресс-служба судов республики.
По версии следствия, с 2019 по 2022 годы военкомом Якутска
"от 8 человек в качестве взятки получены 892 тысячи рублей за освобождение от прохождения военной службы в ВС РФ
по призыву". По семи эпизодам он вину не признал, по восьмому – признал частично.
"Приговором суда бывшему военному комиссару назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Осужденный взят под стражу в зале суда ", - говорится в сообщении.
Его признали виновным получении крупной взятки в составе организованной группы, также суд лишил его права 10 лет занимать должности на госслужбе и взыскал в казну 892 тысячи рублей.
Приговор в законную силу не вступил.