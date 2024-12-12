https://ria.ru/20241212/yakutiya-1988887729.html

После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку

После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку - РИА Новости, 12.12.2024

После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку

Прокуратура начала проверку после обрушения горной массы на шахте "Инаглинская" в Якутии, где под завалами оказались два человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:17

2024-12-12T18:17

2024-12-12T18:17

происшествия

россия

нерюнгринский район

нерюнгри

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения горной массы на шахте "Инаглинская" в Якутии, где под завалами оказались два человека, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Ранее МЧС России сообщило, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, под завалами оказались два человека: одного вытащили, он в сознании, второго ищут. По данным региональной прокуратуры, обрушение произошло на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Один из пострадавших госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные мероприятия, введен план ликвидации аварии. "На место выехал прокурор города Нерюнгри Аникеев В.А. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране труда, о промышленной безопасности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского мероприятия", - отметили в пресс-службе. Крупнейшая в России шахта "Инаглинская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар".

https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html

https://ria.ru/20241119/arest-1984688854.html

россия

нерюнгринский район

нерюнгри

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, нерюнгринский район, нерюнгри, республика саха (якутия)