https://ria.ru/20241212/yakutiya-1988887729.html
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку - РИА Новости, 12.12.2024
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку
Прокуратура начала проверку после обрушения горной массы на шахте "Инаглинская" в Якутии, где под завалами оказались два человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:17
2024-12-12T18:17
2024-12-12T18:17
происшествия
россия
нерюнгринский район
нерюнгри
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988887037_86:0:1194:623_1920x0_80_0_0_66bec692b3df8edc08b911f2252a18a2.jpg
ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения горной массы на шахте "Инаглинская" в Якутии, где под завалами оказались два человека, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Ранее МЧС России сообщило, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, под завалами оказались два человека: одного вытащили, он в сознании, второго ищут. По данным региональной прокуратуры, обрушение произошло на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Один из пострадавших госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные мероприятия, введен план ликвидации аварии. "На место выехал прокурор города Нерюнгри Аникеев В.А. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране труда, о промышленной безопасности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского мероприятия", - отметили в пресс-службе. Крупнейшая в России шахта "Инаглинская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
https://ria.ru/20241119/arest-1984688854.html
россия
нерюнгринский район
нерюнгри
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988887037_225:0:1056:623_1920x0_80_0_0_d7d0cc4f790051c4681bf865eca81a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нерюнгринский район, нерюнгри, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку
Прокуратура начала проверку после обрушении на месторождении угля в Якутии