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После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку - РИА Новости, 12.12.2024
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18:17 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/yakutiya-1988887729.html
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку - РИА Новости, 12.12.2024
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку
Прокуратура начала проверку после обрушения горной массы на шахте "Инаглинская" в Якутии, где под завалами оказались два человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:17
2024-12-12T18:17
происшествия
россия
нерюнгринский район
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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения горной массы на шахте "Инаглинская" в Якутии, где под завалами оказались два человека, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Ранее МЧС России сообщило, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, под завалами оказались два человека: одного вытащили, он в сознании, второго ищут. По данным региональной прокуратуры, обрушение произошло на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Один из пострадавших госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные мероприятия, введен план ликвидации аварии. "На место выехал прокурор города Нерюнгри Аникеев В.А. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране труда, о промышленной безопасности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского мероприятия", - отметили в пресс-службе. Крупнейшая в России шахта "Инаглинская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
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россия
нерюнгринский район
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происшествия, россия, нерюнгринский район, нерюнгри, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
После обрушения на месторождении угля в Якутии начали проверку

Прокуратура начала проверку после обрушении на месторождении угля в Якутии

© Прокуратура Республики Саха (Якутия)Шахта Инаглинская
Шахта Инаглинская - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Шахта Инаглинская
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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения горной массы на шахте "Инаглинская" в Якутии, где под завалами оказались два человека, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Ранее МЧС России сообщило, что обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, под завалами оказались два человека: одного вытащили, он в сознании, второго ищут.
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По данным региональной прокуратуры, обрушение произошло на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Один из пострадавших госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные мероприятия, введен план ликвидации аварии.
"На место выехал прокурор города Нерюнгри Аникеев В.А. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране труда, о промышленной безопасности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского мероприятия", - отметили в пресс-службе.
Крупнейшая в России шахта "Инаглинская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
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