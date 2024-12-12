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В Якутии обрушилась горная масса
В Якутии обрушилась горная масса - РИА Новости, 12.12.2024
В Якутии обрушилась горная масса
Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, есть пострадавшие, сообщило МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:42
2024-12-12T15:42
2024-12-12T15:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, есть пострадавшие, сообщило МЧС России."В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС добавило, что под завалами оказались два человека. Кроме того, сотрудники ведомства достали одного, он в сознании, второго ищут. Расстояние от места происшествия до выхода с шахты составляет около 150 метров.Специалисты проводят комплекс мероприятий для исключения повторного обрушения, отметили в МЧС РФ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Якутии обрушилась горная масса
В Якутии на месторождении угля обрушилась горная масса