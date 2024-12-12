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В Якутии обрушилась горная масса

В Якутии обрушилась горная масса - РИА Новости, 12.12.2024

В Якутии обрушилась горная масса

Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, есть пострадавшие, сообщило МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:42

2024-12-12T15:42

2024-12-12T15:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, есть пострадавшие, сообщило МЧС России."В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС добавило, что под завалами оказались два человека. Кроме того, сотрудники ведомства достали одного, он в сознании, второго ищут. Расстояние от места происшествия до выхода с шахты составляет около 150 метров.Специалисты проводят комплекс мероприятий для исключения повторного обрушения, отметили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20241113/most-1983629347.html

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия