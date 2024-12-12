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Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае доставили в больницу - РИА Новости, 12.12.2024
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13:08 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/vzryv-1988801718.html
Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае доставили в больницу
Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае доставили в больницу - РИА Новости, 12.12.2024
Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае доставили в больницу
Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае мать и девятилетнего сына доставляют вертолётом в барнаульскую больницу, сообщил глава регионального минздрава... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:08
2024-12-12T13:08
происшествия
бийск
алтайский край
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БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае мать и девятилетнего сына доставляют вертолётом в барнаульскую больницу, сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Попов. Ранее со ссылкой на региональный следком сообщалось, что в четверг в Бийске в частном доме взорвался баллон с газом, пострадали 48-летняя мать ее 9-летний сын. Состояние мальчика очень тяжёлое. Предварительно известно, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. Возбуждено уголовное дело в рамках п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). "Наши медицинские работники борются за жизнь женщины и ребенка, которые пострадали от взрыва бытового газа. Оказание помощи в Бийске с первых минут началось под контролем барнаульских врачей краевого Центра термических поражений. Принято решение о переводе пациентов в Барнаул. Идет эвакуация на медицинском вертолете", - написал Попов в своём Telegram-канале.
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происшествия, бийск, алтайский край, россия, дмитрий попов
Происшествия, Бийск, Алтайский край, Россия, Дмитрий Попов
Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае доставили в больницу

Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае доставили в больницу на вертолете

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Пострадавших от взрыва газа в Алтайском крае мать и девятилетнего сына доставляют вертолётом в барнаульскую больницу, сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
Ранее со ссылкой на региональный следком сообщалось, что в четверг в Бийске в частном доме взорвался баллон с газом, пострадали 48-летняя мать ее 9-летний сын. Состояние мальчика очень тяжёлое. Предварительно известно, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. Возбуждено уголовное дело в рамках п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Наши медицинские работники борются за жизнь женщины и ребенка, которые пострадали от взрыва бытового газа. Оказание помощи в Бийске с первых минут началось под контролем барнаульских врачей краевого Центра термических поражений. Принято решение о переводе пациентов в Барнаул. Идет эвакуация на медицинском вертолете", - написал Попов в своём Telegram-канале.
Последствия взрыва газа в частном двухквартирном жилом доме в Бийске - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В частном доме в Бийске взорвался газ, есть пострадавшие
Вчера, 09:43
 
ПроисшествияБийскАлтайский крайРоссияДмитрий Попов
 
 
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