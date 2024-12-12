https://ria.ru/20241212/vzryv-1988768021.html
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае - РИА Новости, 12.12.2024
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае
Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:54
2024-12-12T11:54
2024-12-12T11:54
происшествия
жкх
россия
алтайский край
бийск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. Ранее прокуратура сообщила, что в результате взрыва бытового газа в частном доме в Бийске пострадали женщина и 9-летний ребенок, в СУСК уточняли, что это мать и сын. "Предварительно установлено, что накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. Сегодня днем баллон разгерметизировался, в результате чего произошел хлопок… Установлена компания, реализовавшая оборудование, проводится осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Предварительно известно, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пострадавшая 48-летняя хозяйка дома и ее 9-летний сын с травмами различной степени тяжести госпитализированы, мальчик находится в очень тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html
россия
алтайский край
бийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, россия, алтайский край, бийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Алтайский край, Бийск, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае
СК: взорвавшийся в Бийске газовый баллон был заправлен с нарушением норм
БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
Ранее прокуратура сообщила, что в результате взрыва бытового газа в частном доме в Бийске пострадали женщина и 9-летний ребенок, в СУСК уточняли, что это мать и сын.
"Предварительно установлено, что накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. Сегодня днем баллон разгерметизировался, в результате чего произошел хлопок… Установлена компания, реализовавшая оборудование, проводится осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Предварительно известно, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Пострадавшая 48-летняя хозяйка дома и ее 9-летний сын с травмами различной степени тяжести госпитализированы, мальчик находится в очень тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.