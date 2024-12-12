Рейтинг@Mail.ru
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/vzryv-1988768021.html
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае - РИА Новости, 12.12.2024
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае
Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:54
2024-12-12T11:54
происшествия
жкх
россия
алтайский край
бийск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. Ранее прокуратура сообщила, что в результате взрыва бытового газа в частном доме в Бийске пострадали женщина и 9-летний ребенок, в СУСК уточняли, что это мать и сын. "Предварительно установлено, что накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. Сегодня днем баллон разгерметизировался, в результате чего произошел хлопок… Установлена компания, реализовавшая оборудование, проводится осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Предварительно известно, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пострадавшая 48-летняя хозяйка дома и ее 9-летний сын с травмами различной степени тяжести госпитализированы, мальчик находится в очень тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html
россия
алтайский край
бийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, россия, алтайский край, бийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Алтайский край, Бийск, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае

СК: взорвавшийся в Бийске газовый баллон был заправлен с нарушением норм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
Ранее прокуратура сообщила, что в результате взрыва бытового газа в частном доме в Бийске пострадали женщина и 9-летний ребенок, в СУСК уточняли, что это мать и сын.
"Предварительно установлено, что накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. Сегодня днем баллон разгерметизировался, в результате чего произошел хлопок… Установлена компания, реализовавшая оборудование, проводится осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Предварительно известно, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Пострадавшая 48-летняя хозяйка дома и ее 9-летний сын с травмами различной степени тяжести госпитализированы, мальчик находится в очень тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.
Газовый баллон - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
МЧС назвало ключевые запреты для бытовых баллонов с газом
25 октября, 02:52
 
ПроисшествияЖКХРоссияАлтайский крайБийскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала