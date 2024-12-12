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Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае

Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае - РИА Новости, 12.12.2024

Следственный комитет назвал причину взрыва газа в частном доме на Алтае

Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:54

2024-12-12T11:54

2024-12-12T11:54

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БАРНАУЛ, 12 дек – РИА Новости. Взорвавшийся в частном доме в Алтайском крае газовый баллон был заправлен с нарушением норм, пострадавший ребёнок находится в очень тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. Ранее прокуратура сообщила, что в результате взрыва бытового газа в частном доме в Бийске пострадали женщина и 9-летний ребенок, в СУСК уточняли, что это мать и сын. "Предварительно установлено, что накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. Сегодня днем баллон разгерметизировался, в результате чего произошел хлопок… Установлена компания, реализовавшая оборудование, проводится осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Предварительно известно, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пострадавшая 48-летняя хозяйка дома и ее 9-летний сын с травмами различной степени тяжести госпитализированы, мальчик находится в очень тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html

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происшествия, жкх, россия, алтайский край, бийск, следственный комитет россии (ск рф)