https://ria.ru/20241212/vsu-1988734535.html

ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко

ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 12.12.2024

ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко

ВСУ пытаются подтягивать резервы на западный берег реки Оскол в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области на купянском участке, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:13

2024-12-12T08:13

2024-12-12T08:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. ВСУ пытаются подтягивать резервы на западный берег реки Оскол в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На западном берегу реки Оскол на удалении порядка семи километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в районе населенного пункта Дорошовка выявлена колонна противника на марше. В составе колонны было шесть единиц АТ (автомобильной техники - ред.) с буксируемыми артиллерийскими орудиями, два бронетранспортера и один пикап", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что ВСУ тем самым усиливают оборону в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области. Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВСУ подтягивают резервы к Купянску, бросая недавно мобилизованных солдат в самые горячие точки. Минобороны России сообщало, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 515 военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность