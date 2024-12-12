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ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/vsu-1988734535.html
ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 12.12.2024
ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ пытаются подтягивать резервы на западный берег реки Оскол в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области на купянском участке, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:13
2024-12-12T08:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. ВСУ пытаются подтягивать резервы на западный берег реки Оскол в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На западном берегу реки Оскол на удалении порядка семи километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в районе населенного пункта Дорошовка выявлена колонна противника на марше. В составе колонны было шесть единиц АТ (автомобильной техники - ред.) с буксируемыми артиллерийскими орудиями, два бронетранспортера и один пикап", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что ВСУ тем самым усиливают оборону в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области. Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВСУ подтягивают резервы к Купянску, бросая недавно мобилизованных солдат в самые горячие точки. Минобороны России сообщало, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 515 военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
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харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ пытаются стянуть резервы в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВСУ пытаются стянуть резервы в районе Дорошовки Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. ВСУ пытаются подтягивать резервы на западный берег реки Оскол в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области на купянском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На западном берегу реки Оскол на удалении порядка семи километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в районе населенного пункта Дорошовка выявлена колонна противника на марше. В составе колонны было шесть единиц АТ (автомобильной техники - ред.) с буксируемыми артиллерийскими орудиями, два бронетранспортера и один пикап", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Эксперт уточнил, что ВСУ тем самым усиливают оборону в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области.
Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВСУ подтягивают резервы к Купянску, бросая недавно мобилизованных солдат в самые горячие точки. Минобороны России сообщало, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 515 военнослужащих.
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ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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