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ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 12.12.2024 (обновлено: 17:21 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/voyska-1988848690.html
ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters
ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters - РИА Новости, 12.12.2024
ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters
В Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:03
2024-12-12T17:21
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС. "Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и настроены действовать решительно", — говорится в материале.По данным источников агентства, в ноябре этот вопрос обсуждали Великобритания и Франция. Кроме того, возможность переброски европейских военных затрагивалась на переговорах Украины с прибалтийскими и скандинавскими странами. Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут в постсоветскую республику даже после прекращения огня.В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что западные страны планируют разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Как отметили в СВР, это станет фактической оккупацией страны. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988091867.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дональд туск, дмитрий песков, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Великобритания
ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters

Reuters: ЕС может создать коалицию из 5-8 стран для отправки войск на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и настроены действовать решительно", — говорится в материале.
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По данным источников агентства, в ноябре этот вопрос обсуждали Великобритания и Франция. Кроме того, возможность переброски европейских военных затрагивалась на переговорах Украины с прибалтийскими и скандинавскими странами.
Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут в постсоветскую республику даже после прекращения огня.
В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что западные страны планируют разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Как отметили в СВР, это станет фактической оккупацией страны.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронДональд ТускДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Великобритания
 
 
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