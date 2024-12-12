https://ria.ru/20241212/voyska-1988848690.html

ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters

ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters - РИА Новости, 12.12.2024

ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters

В Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:03

2024-12-12T16:03

2024-12-12T17:21

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС. "Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и настроены действовать решительно", — говорится в материале.По данным источников агентства, в ноябре этот вопрос обсуждали Великобритания и Франция. Кроме того, возможность переброски европейских военных затрагивалась на переговорах Украины с прибалтийскими и скандинавскими странами. Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут в постсоветскую республику даже после прекращения огня.В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что западные страны планируют разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Как отметили в СВР, это станет фактической оккупацией страны. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988091867.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дональд туск, дмитрий песков, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания