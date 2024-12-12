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В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка - РИА Новости, 12.12.2024
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03:39 12.12.2024 (обновлено: 03:40 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/vospitatelnitsa-1988722585.html
В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка
В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка - РИА Новости, 12.12.2024
В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка
Воспитательницу детского сада в Находке, которая оставила на улице трехлетнюю девочку, забыв завести ее в помещение после прогулки вместе с другими детьми,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T03:39
2024-12-12T03:40
происшествия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Воспитательницу детского сада в Находке, которая оставила на улице трехлетнюю девочку, забыв завести ее в помещение после прогулки вместе с другими детьми, уволили, заведующей детсада объявлен выговор, сообщает городская администрация. В среду прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после того, как трехлетняя девочка в Находке почти полчаса провела на улице без присмотра, поскольку воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими детьми в помещение после прогулки. "Как сообщили в управлении образования Находкинского городского округа, воспитатель МБДОУ "ЦРР - детский сад № 42" города Находка, которая оставила на улице после прогулки воспитанницу учреждения, уволена. Заведующей детским садом объявлен выговор", - говорится в сообщении мэрии Находки.
https://ria.ru/20240429/ekaterinburg-1942997057.html
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происшествия, находка
Происшествия, Находка
В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка

В Находке воспитательницу, забывшую на улице трехлетнюю девочку, уволили

© Фото : Антонина МатвееваДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Антонина Матвеева
Детский сад. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Воспитательницу детского сада в Находке, которая оставила на улице трехлетнюю девочку, забыв завести ее в помещение после прогулки вместе с другими детьми, уволили, заведующей детсада объявлен выговор, сообщает городская администрация.
В среду прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после того, как трехлетняя девочка в Находке почти полчаса провела на улице без присмотра, поскольку воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими детьми в помещение после прогулки.
"Как сообщили в управлении образования Находкинского городского округа, воспитатель МБДОУ "ЦРР - детский сад № 42" города Находка, которая оставила на улице после прогулки воспитанницу учреждения, уволена. Заведующей детским садом объявлен выговор", - говорится в сообщении мэрии Находки.
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