https://ria.ru/20241212/vospitatelnitsa-1988722585.html

В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка

В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка - РИА Новости, 12.12.2024

В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице ребенка

Воспитательницу детского сада в Находке, которая оставила на улице трехлетнюю девочку, забыв завести ее в помещение после прогулки вместе с другими детьми,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:39

2024-12-12T03:39

2024-12-12T03:40

происшествия

находка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770943106_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0ffdc2dbdd2388fbf1e5c97dbaa7f85a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Воспитательницу детского сада в Находке, которая оставила на улице трехлетнюю девочку, забыв завести ее в помещение после прогулки вместе с другими детьми, уволили, заведующей детсада объявлен выговор, сообщает городская администрация. В среду прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после того, как трехлетняя девочка в Находке почти полчаса провела на улице без присмотра, поскольку воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими детьми в помещение после прогулки. "Как сообщили в управлении образования Находкинского городского округа, воспитатель МБДОУ "ЦРР - детский сад № 42" города Находка, которая оставила на улице после прогулки воспитанницу учреждения, уволена. Заведующей детским садом объявлен выговор", - говорится в сообщении мэрии Находки.

https://ria.ru/20240429/ekaterinburg-1942997057.html

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, находка