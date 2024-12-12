https://ria.ru/20241212/vk-1988881182.html

VK: Две трети людей никогда не праздновали Новый год с незнакомцами

VK: Две трети людей никогда не праздновали Новый год с незнакомцами - РИА Новости, 12.12.2024

VK: Две трети людей никогда не праздновали Новый год с незнакомцами

ВКонтакте узнала, как пользователи относятся к Новому году: с кем встречают, успевают ли отдохнуть за каникулы и когда ловят праздничное настроение... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:56

2024-12-12T17:56

2024-12-12T17:58

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВКонтакте узнала, как пользователи относятся к Новому году: с кем встречают, успевают ли отдохнуть за каникулы и когда ловят праздничное настроение. Исследование показало: желания сбывались у 63% опрошенных.Как Новый год встретишь, так и проведёшьЕжегодно праздник отмечают 84% респондентов. Чаще всего его встречают в близком кругу: 62% опрошенных ни разу не праздновали Новый год с незнакомыми, а 33% делали это 1–2 раза.Не менее важно — качественно провести 1 января. Половина опрошенных начинает Новый год с прогулки с семьёй и друзьями, 44% ходит в гости, смотрит телевизор или фильмы в интернете. Самые популярные современные новогодние фильмы — "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" и "Ёлки". 19 декабря состоится премьера 11-й части "Ёлок", в фильме снимается знаменитый турецкий актёр Бурак Озчивит и звёзды российского кино.45% опрошенных сказали, что им хватает новогодних выходных и они успевают отдохнуть на праздниках. А 9% считают, что праздники слишком длинные, в особенности респонденты старше 36 лет.Лучший подарок — быть рядомЧаще всего россияне не планируют заранее бюджет на подарки. Таких оказалось 44%. В основном на подарки друзьям тратят до 1000 рублей — так ответили 34% респондентов. До 2 тысяч рублей готовы потратить 22%, ещё 11% — до 5 тысяч. Только 13% делают список подарков, 62% аудитории не составляет виш-листы. В основном от них отказываются мужчины и люди старше 36 лет.Новогодняя суетаДля 43% опрошенных новогоднее настроение возникает с украшением города, для 33% — с первым снегом, а для 32% — когда дома появляется ёлка. Самыми популярными песнями-символами праздника стали Jingle Bells — её отметили 46% аудитории, "В лесу родилась ёлочка" — 41% респондентов, "Звенит январская вьюга" — 40%.Главная новогодняя традиция — нарядить ёлку. Этот ответ выбрал 31% опрошенных. Другие активности — украсить дом или квартиру, загадать желание, купить подарки — отметили по 15% респондентов. Новогодних традиций нет у 20% мужчин и у 7% женщин.Важнейшим атрибутом праздника стала новогодняя ёлка — её выбрали 75% опрошенных. Гирлянды отметили 65% респондентов, мандарины — 63%, снег и мороз — 53%. Наиболее важно присутствие новогодних атрибутов для подростков 14–17 лет.В ожидании чудаОжидания от 2024 года полностью совпали у 16% участников опроса, у 48% — совпали частично. Чаще всего они не соответствовали реальности среди возрастной группы 25–35 лет.Важная часть новогоднего волшебства — загадывать желание. Две трети (63%) опрошенных отметили, что их желания сбывались, причём у 13% это происходило всегда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год, соцсети, вконтакте