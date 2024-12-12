Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/vengrija-1988832852.html
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине
Венгрия не отказывается от усилий по установлению режима прекращения огня на Украине, несмотря на то, что киевские власти не уверены в своей позиции до прихода... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:59
2024-12-12T14:59
в мире
венгрия
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Венгрия не отказывается от усилий по установлению режима прекращения огня на Украине, несмотря на то, что киевские власти не уверены в своей позиции до прихода к власти в США новой администрации, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Орбан в среду высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. "Премьер-министр сделал все, чтобы как минимум на Рождество наступило прекращение огня и обмен пленными. Шансы на это есть. Мы не хотим от них отказываться, даже несмотря на то, что нынешняя украинская администрация, как минимум, пока в США не вступят в должность Дональд Трамп и его правительство, пока что не уверена в вопросе войны и мира", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988812769.html
венгрия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Венгрия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине

Гуйяш заявил, что Венгрия не отказывается от усилий по перемирию на Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Венгрия не отказывается от усилий по установлению режима прекращения огня на Украине, несмотря на то, что киевские власти не уверены в своей позиции до прихода к власти в США новой администрации, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Орбан в среду высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
"Премьер-министр сделал все, чтобы как минимум на Рождество наступило прекращение огня и обмен пленными. Шансы на это есть. Мы не хотим от них отказываться, даже несмотря на то, что нынешняя украинская администрация, как минимум, пока в США не вступят в должность Дональд Трамп и его правительство, пока что не уверена в вопросе войны и мира", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины
Вчера, 13:56
 
В миреВенгрияУкраинаСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала