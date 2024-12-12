https://ria.ru/20241212/vengrija-1988832852.html
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине
Венгрия не отказывается от усилий по установлению режима прекращения огня на Украине, несмотря на то, что киевские власти не уверены в своей позиции до прихода... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:59
2024-12-12T14:59
2024-12-12T14:59
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Венгрия не отказывается от усилий по установлению режима прекращения огня на Украине, несмотря на то, что киевские власти не уверены в своей позиции до прихода к власти в США новой администрации, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Орбан в среду высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. "Премьер-министр сделал все, чтобы как минимум на Рождество наступило прекращение огня и обмен пленными. Шансы на это есть. Мы не хотим от них отказываться, даже несмотря на то, что нынешняя украинская администрация, как минимум, пока в США не вступят в должность Дональд Трамп и его правительство, пока что не уверена в вопросе войны и мира", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
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В мире, Венгрия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Венгрия не откажется от усилий по перемирию на Украине
Гуйяш заявил, что Венгрия не отказывается от усилий по перемирию на Украине