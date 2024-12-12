https://ria.ru/20241212/vaktsinatsiya-1988750902.html

Мурашко оценил уровень вакцинации от гриппа в России

Мурашко оценил уровень вакцинации от гриппа в России - РИА Новости, 12.12.2024

Мурашко оценил уровень вакцинации от гриппа в России

Уровень вакцинации от гриппа в России хороший, вся закупленная вакцина использована, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:08

2024-12-12T10:08

2024-12-12T10:08

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уровень вакцинации от гриппа в России хороший, вся закупленная вакцина использована, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В этом году хороший уровень вакцинации (от гриппа - ред.). Вся вакцина, которая была закуплена за счет средств государственного бюджета, использована", - сказал Мурашко. Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России в рамках прививочной кампании от гриппа вакцинированы более 81 миллиона человек.

https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко