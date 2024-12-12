https://ria.ru/20241212/ukraina-1988903607.html
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 12.12.2024
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в четверг в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:38
2024-12-12T19:38
2024-12-12T19:39
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 19.15 мск. Кроме того она продолжает звучать больше часа в Черкасской области и больше двух - в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html
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харьковская область, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Киевская область
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины, в том числе, в Киевской, звучит воздушная тревога