https://ria.ru/20241212/ukraina-1988903607.html

В шести областях Украины звучит воздушная тревога

В шести областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 12.12.2024

В шести областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в четверг в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:38

2024-12-12T19:38

2024-12-12T19:39

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

киевская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 19.15 мск. Кроме того она продолжает звучать больше часа в Черкасской области и больше двух - в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html

харьковская область

украина

киевская область

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харьковская область, украина, киевская область