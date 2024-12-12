https://ria.ru/20241212/ukraina-1988876343.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:39
2024-12-12T17:39
2024-12-12T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в 17.28 мск. Ранее в четверг тревога была объявлена в Сумской и Черкасской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
украина
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, черниговская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу