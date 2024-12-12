https://ria.ru/20241212/ukraina-1988876343.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:39

2024-12-12T17:39

2024-12-12T17:39

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в 17.28 мск. Ранее в четверг тревога была объявлена в Сумской и Черкасской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

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