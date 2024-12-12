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"Можно было не воевать": офицер СБУ сделал неожиданное заявление об Украине
"Можно было не воевать": офицер СБУ сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 12.12.2024
"Можно было не воевать": офицер СБУ сделал неожиданное заявление об Украине
Украину могут оккупировать иностранные миротворцы, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:10
2024-12-12T16:10
2024-12-12T16:10
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украину могут оккупировать иностранные миротворцы, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Если зайдут миротворцы — все, уже не выйдут <…>. Они уже эту территорию не отдадут никогда. Никогда — это в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — предупредил он.По словам офицера, Россия также никогда не отдаст территории, которые считает своими, и Украина будет поделена на части."Можно было и не воевать тогда — мы что, воевали, чтобы страну разделили?" — задается вопросом Стариков.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Позднее, выступая на ВЭФ, глава государства отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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"Можно было не воевать": офицер СБУ сделал неожиданное заявление об Украине
Полковник СБУ Стариков: Украину могут оккупировать миротворцы