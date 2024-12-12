https://ria.ru/20241212/ukraina-1988781958.html

Историк оценила возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Историк оценила возможность вступления Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 12.12.2024

Историк оценила возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Назначение в ОБСЕ спецпредставителя по Украине, который заявляет о том, что будет готовить Украину к членству в ЕС и НАТО, не означает само вступление Киева в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:38

2024-12-12T12:38

2024-12-12T12:38

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Назначение в ОБСЕ спецпредставителя по Украине, который заявляет о том, что будет готовить Украину к членству в ЕС и НАТО, не означает само вступление Киева в данные организации, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. "Процесс подготовки может растянуться на годы и даже на десятилетия. Потому что по поводу НАТО вообще никакого согласия нет, нет прежде всего согласия Вашингтона и Берлина... Об этом речь вообще не идет, если это будет вынесено на голосование, то Венгрия, Словакия и, возможно, даже Турция... будут это блокировать", - сказала Пархалина. Говоря о подготовке Украины к вступлению в ЕС, она напомнила, что, например, Турция ждет вступления в ЕС с 1959 года, поэтому такая подготовка еще не означает само вступление. "Я думаю, что они (Финляндия - ред.) делятся своим опытом... Финляндия становится председателем ОБСЕ с 1 января... Это консультации", - добавила эксперт, комментируя встречу спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша с главой МИД Финляндии по данной теме, чье председательство в ОБСЕ пока не началось. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО, заявила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987292431.html

https://ria.ru/20241127/dubinskiy-1985926863.html

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в мире, украина, финляндия, киев, мария захарова, обсе, евросоюз, нато