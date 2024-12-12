Историк оценила возможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Историк Пархалина: назначение в ОБСЕ не означает вступление Украины в ЕС и НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Назначение в ОБСЕ спецпредставителя по Украине, который заявляет о том, что будет готовить Украину к членству в ЕС и НАТО, не означает само вступление Киева в данные организации, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
"Процесс подготовки может растянуться на годы и даже на десятилетия. Потому что по поводу НАТО вообще никакого согласия нет, нет прежде всего согласия Вашингтона и Берлина... Об этом речь вообще не идет, если это будет вынесено на голосование, то Венгрия, Словакия и, возможно, даже Турция... будут это блокировать", - сказала Пархалина.
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"Я думаю, что они (Финляндия - ред.) делятся своим опытом... Финляндия становится председателем ОБСЕ с 1 января... Это консультации", - добавила эксперт, комментируя встречу спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша с главой МИД Финляндии по данной теме, чье председательство в ОБСЕ пока не началось.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО, заявила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.
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