https://ria.ru/20241212/ukraina-1988738905.html

Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО

Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 12.12.2024

Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:20

2024-12-12T09:20

2024-12-12T09:20

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность главы правительства. "До тех пор пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО", - заявил Фицо. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, нато