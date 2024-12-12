https://ria.ru/20241212/ukraina-1988738905.html
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:20
2024-12-12T09:20
2024-12-12T09:20
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность главы правительства. "До тех пор пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО", - заявил Фицо. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО
Премьер Словакии Фицо заявил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО