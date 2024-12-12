Рейтинг@Mail.ru
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988738905.html
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:20
2024-12-12T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность главы правительства. "До тех пор пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО", - заявил Фицо. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
украина
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, НАТО
Словацкий премьер заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО

Премьер Словакии Фицо заявил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность главы правительства.
"До тех пор пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО", - заявил Фицо.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
11 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала