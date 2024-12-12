https://ria.ru/20241212/ugroza-1988720829.html
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 12.12.2024
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:30
2024-12-12T02:30
2024-12-12T02:30
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области в 23.23 среды. "Курская область: отбой угрозы атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
МЧС: в Курской области отменили угрозу атаки беспилотников