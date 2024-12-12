https://ria.ru/20241212/ugroza-1988720829.html

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 12.12.2024

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:30

2024-12-12T02:30

2024-12-12T02:30

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области в 23.23 среды. "Курская область: отбой угрозы атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)