https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988857065.html
Жителю Нижнего Тагила смягчили приговор за убийства в 90-х годах
Жителю Нижнего Тагила смягчили приговор за убийства в 90-х годах - РИА Новости, 12.12.2024
Жителю Нижнего Тагила смягчили приговор за убийства в 90-х годах
Свердловский областной суд на два года смягчил срок заключения жителю Нижнего Тагила Игорю Лобанову, ранее приговоренному к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:27
2024-12-12T16:27
2024-12-12T16:27
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд на два года смягчил срок заключения жителю Нижнего Тагила Игорю Лобанову, ранее приговоренному к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы за убийства в 90-х годах, сообщает пресс-служба инстанции. По данным ведомства, Лобанов состоял в "преступной группе Малыгина", но решил из нее выйти и примкнуть к конкурирующей группировке. "Платой за вход" стало устранение бывшего босса. Совместно с еще одним членом группировки в марте 1994 года на территории нижнетагильского таксопарка Лобанов расстрелял Малыгина из автомата Калашникова. Второе убийство, в котором участвовал Лобанов, произошло в октябре 1995 года и было местью за смерть знакомого главаря организованной преступной группировки: тогда в жертву выстрелили не менее 17 раз, мужчина скончался на месте. В августе 2024 года Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила признал Лобанова виновным в умышленных убийствах и приговорил его к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Однако ни осужденный, ни прокурор не согласились с приговором и обжаловали его в Свердловском облсуде. "Суд апелляционной инстанции изменил приговор..., снизив Лобанову наказание по совокупности двух преступлений до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – следует из сообщения. В инстанции отмечают, что преступления фигуранта были квалифицированы по нормам уголовного кодекса РСФСР, а его дело было рассмотрено в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. "Это учитывалось судом при назначении наказания. Также судом взыскана компенсация морального вреда на миллион рублей в пользу потерпевшей", – добавили в облсуде.
https://ria.ru/20240823/sud-1967958959.html
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происшествия, нижний тагил, рсфср
Происшествия, Нижний Тагил, РСФСР
Жителю Нижнего Тагила смягчили приговор за убийства в 90-х годах
Жителю Нижнего Тагила, застрелившему двух мужчин в 90-х годах, смягчили приговор
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд на два года смягчил срок заключения жителю Нижнего Тагила Игорю Лобанову, ранее приговоренному к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы за убийства в 90-х годах, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным ведомства, Лобанов состоял в "преступной группе Малыгина", но решил из нее выйти и примкнуть к конкурирующей группировке. "Платой за вход" стало устранение бывшего босса. Совместно с еще одним членом группировки в марте 1994 года на территории нижнетагильского таксопарка Лобанов расстрелял Малыгина из автомата Калашникова.
Второе убийство, в котором участвовал Лобанов, произошло в октябре 1995 года и было местью за смерть знакомого главаря организованной преступной группировки: тогда в жертву выстрелили не менее 17 раз, мужчина скончался на месте.
В августе 2024 года Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила
признал Лобанова виновным в умышленных убийствах и приговорил его к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Однако ни осужденный, ни прокурор не согласились с приговором и обжаловали его в Свердловском облсуде.
"Суд апелляционной инстанции изменил приговор..., снизив Лобанову наказание по совокупности двух преступлений до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – следует из сообщения.
В инстанции отмечают, что преступления фигуранта были квалифицированы по нормам уголовного кодекса РСФСР
, а его дело было рассмотрено в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. "Это учитывалось судом при назначении наказания. Также судом взыскана компенсация морального вреда на миллион рублей в пользу потерпевшей", – добавили в облсуде.