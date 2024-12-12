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В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой
В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой - РИА Новости, 12.12.2024
В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой
Нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве пенсионера пилой, сообщает региональное управление МВД в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:54
2024-12-12T15:54
2024-12-12T15:54
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве пенсионера пилой, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале. В полицию 11 декабря поступило сообщение от жителя Нижнего Новгорода о том, что он обнаружил тело своего 70-летнего дяди с признаками насильственной смерти в квартире пенсионера на проспекте Героев. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "По горячим следам установлена личность гражданина, причастного к преступлению. Сотрудники полиции выехали в служебную командировку во Владимирскую область, где задержали безработного, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков 33-летнего мужчину и доставили его в следственные органы", - говорится в сообщении. Установлено, что подозреваемый и его жена некоторое время проживали вместе с потерпевшим. В сентябре в квартире пенсионера произошёл конфликт, в ходе которого рецидивист избил пожилого хозяина жилища и повредил ему ручной пилой артерию на шее. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело в квартире, завернув в линолеум, и покинул Нижегородскую область. Все вскрылось, когда спустя три месяца родственники пришли навестить погибшего.
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происшествия, жилье, нижний новгород, россия, владимирская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Жилье, Нижний Новгород, Россия, Владимирская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой
Нижегородская полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионера пилой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости.
Нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве пенсионера пилой, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале
.
В полицию 11 декабря поступило сообщение от жителя Нижнего Новгорода о том, что он обнаружил тело своего 70-летнего дяди с признаками насильственной смерти в квартире пенсионера на проспекте Героев. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"По горячим следам установлена личность гражданина, причастного к преступлению. Сотрудники полиции выехали в служебную командировку во Владимирскую область, где задержали безработного, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков 33-летнего мужчину и доставили его в следственные органы", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый и его жена некоторое время проживали вместе с потерпевшим. В сентябре в квартире пенсионера произошёл конфликт, в ходе которого рецидивист избил пожилого хозяина жилища и повредил ему ручной пилой артерию на шее. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело в квартире, завернув в линолеум, и покинул Нижегородскую область. Все вскрылось, когда спустя три месяца родственники пришли навестить погибшего.