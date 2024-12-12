https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988849260.html

В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой

В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой - РИА Новости, 12.12.2024

В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой

Нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве пенсионера пилой, сообщает региональное управление МВД в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:54

2024-12-12T15:54

2024-12-12T15:54

происшествия

жилье

нижний новгород

россия

владимирская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве пенсионера пилой, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале. В полицию 11 декабря поступило сообщение от жителя Нижнего Новгорода о том, что он обнаружил тело своего 70-летнего дяди с признаками насильственной смерти в квартире пенсионера на проспекте Героев. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "По горячим следам установлена личность гражданина, причастного к преступлению. Сотрудники полиции выехали в служебную командировку во Владимирскую область, где задержали безработного, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков 33-летнего мужчину и доставили его в следственные органы", - говорится в сообщении. Установлено, что подозреваемый и его жена некоторое время проживали вместе с потерпевшим. В сентябре в квартире пенсионера произошёл конфликт, в ходе которого рецидивист избил пожилого хозяина жилища и повредил ему ручной пилой артерию на шее. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело в квартире, завернув в линолеум, и покинул Нижегородскую область. Все вскрылось, когда спустя три месяца родственники пришли навестить погибшего.

https://ria.ru/20241212/chelyabinsk-1988765250.html

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происшествия, жилье, нижний новгород, россия, владимирская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом