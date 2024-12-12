https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988644177.html

"Не думал, что умрет". Чем обернется дело об убийстве ребенка на Урале

"Не думал, что умрет". Чем обернется дело об убийстве ребенка на Урале - РИА Новости, 12.12.2024

"Не думал, что умрет". Чем обернется дело об убийстве ребенка на Урале

В Свердловской области идет судебный процесс над Иваном Бекуриным. Он систематически издевался над двухлетней дочерью сожительницы, а в начале декабря 2023 года РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:02

происшествия

россия

свердловская область

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988629628_171:169:971:619_1920x0_80_0_0_e5fc54071bbe8e108796bb217bdde118.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Свердловской области идет судебный процесс над Иваном Бекуриным. Он систематически издевался над двухлетней дочерью сожительницы, а в начале декабря 2023 года до смерти избил девочку. Виноватым в ее гибели себя не считает. Мать, вовремя не сообщившая о жестокости в семье, до сих пор на свободе. РИА Новости разбиралось в ситуации.Упала с горкиНочью 5 декабря 2023-го на свердловскую станцию скорой медицинской помощи поступил сигнал от женщины: ее двухлетняя дочь упала с горки и потеряла сознание. Прибывшая по адресу бригада помочь ребенку не успела — врачи лишь констатировали смерть. При этом на теле и голове девочки медики обнаружили многочисленные ссадины и застарелые гематомы.Врачи обо всем рассказали полиции. Мать, 23-летняя Виктория П., некоторое время убеждала сотрудников МВД, что виной всему — падение с горки. Но позже призналась: ребенка избивал сожитель. Она не сообщала об этом, потому что боялась его.Им оказался 28-летний токарь Иван Бекурин. У него уже есть несколько судимостей за кражи и угон автомобиля. Образование он получил в колонии, а последний раз вышел из тюрьмы два года назад.С Викторией познакомился в Екатеринбурге летом 2023-го, уже в августе пара стала жить вместе в ее квартире в районе Вторчермета. В ноябре новоиспеченная семья переехала в Первоуральск. По словам соседей, на это их сподвигло внимание ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних)."Испугалась проверок"Виктория П., по рассказам родственников и соседей, родила в первом браке сына и дочь. В 2022-м забеременела еще раз. Муж погиб при пожаре, и она осталась одна с тремя погодками.Все это время она нигде не работала, жила на пособия. А когда познакомилась с Бекуриным, стала вести асоциальный образ жизни и забросила воспитание детей: плохо кормила, не гуляла с ними и не прибиралась дома. "Всю ночь сидела в телефоне, потом половину дня спала. Детей в садик не водила", — рассказывает тетя Виктории Алена.Родственники всячески отговаривали ее от отношений с Иваном. "Многие знали, что он обворовывает продуктовые магазины, употребляет синтетические наркотики, крадет вещи и угоняет автомобили. Про судимости и приводы тоже знали, и Виктории это было известно. Но она лишь злилась на людей, пытавшихся открыть ей глаза, и прекращала общаться с ними", — вспоминает знакомый семьи Борис.Осенью старший сын Виктории стал приходить в детский сад с синяками. Воспитатели подали жалобу в местное ПДН. "Там халатно отнеслись к этой ситуации и вместо выезда по адресу проживания семьи для проверки просто вызвали Викторию на разговор. Она испугалась и быстро перевезла детей в Первоуральск", — говорит соседка Валентина.В Управлении организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних по Свердловской области РИА Новости ситуацию не прокомментировали."Не хотел, чтобы умерла"Расследование длилось год. По версии следствия, Бекурин испытывал личную неприязнь к девочке, связывал и избивал ее на протяжении двух месяцев. В ноябре 2023 года стал делать это практически ежедневно на глазах ее старшего брата.Пятого декабря он накинулся на дочь Виктории под действием наркотиков и пытался задушить ее, а после бросил на пол. Девочка скончалась от травм.Бекурина задержали 7 декабря. "Двадцатисемилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего"). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщили в СУ СК по Свердловской области.Первое слушание состоялось 5 декабря 2024-го. К обвинениям в убийстве добавили еще две статьи — лишение ребенка свободы (часть 2 статьи 127 УК) и истязания (часть 2 статьи 117 УК).В качестве пострадавшей в зале суда присутствовала тетя Виктории — Алена П. На заседании она потребовала с Ивана один миллион рублей компенсации морального вреда.Бекурин частично признал вину. "Я ударял девочку. Ваша честь, я не хотел, чтобы девочка умерла. Я не снимаю с себя ответственности ни капли. Понимаете? Я уверен, что она не от моих действий умерла, — заявил на суде Бекурин. — Мои удары не были такими, как описывают. Меня вообще не было дома, я в 11 часов утра уехал. Вернулся только после звонка Вики, когда она сказала, что дочь умерла".Родила четвертогоВиктория же на первое слушание не явилась. Против нее расследуют отдельное уголовное дело по статье 117 УК ("Истязания"). Она до сих пор на свободе — это подтвердила Алена П. По данным СМИ, девушка проживает в Первоуральске с бабушкой и родила четвертого ребенка от Ивана. Новорожденный сейчас с ней. Остальных детей она передала на временное содержание в учреждения опеки. Так, ее старший сын находится в социальном центре, а младшая дочь — в доме малютки.Родственники многодетной матери уверены, что ей нельзя возвращать детей. На суде тетя девушки заявила, что прошла курсы приемных родителей и заберет их себе, если Викторию лишат родительских прав. А после добавила, что считает ее соучастницей преступления, потому что та ничего не предприняла, зная, что сожитель избивает ребенка. "Девочка была очень хорошая, ее не за что было даже наказывать", — сказала Алена.Судебное разбирательство по делу Бекурина продолжается. Суд оставил его под стражей в СИЗО № 1 в Екатеринбурге до вынесения окончательного приговора. Если вина по трем статьям будет доказана, то ему грозит пожизненный срок. Многодетную мать же по предъявленным обвинениям могут отправить в колонию на три года.

https://ria.ru/20240922/pokhischenie-1973904198.html

https://ria.ru/20241121/devochka-1984864422.html

https://ria.ru/20240815/proisshestviya--1966216708.html

россия

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)