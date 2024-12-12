https://ria.ru/20241212/turkmeniya-1988730145.html

Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности

Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности - РИА Новости, 12.12.2024

Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности

Нейтралитет служит инструментом для поддержания стабильности и безопасности, продвижения мирных инициатив и решения международных вопросов через диалог, заявил... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T06:55

2024-12-12T06:55

2024-12-12T06:55

в мире

туркмения

ашхабад

сердар бердымухамедов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799029081_0:277:3023:1977_1920x0_80_0_0_5f4116b377e8da0bb5cf3f4c6d3b9caf.jpg

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Нейтралитет служит инструментом для поддержания стабильности и безопасности, продвижения мирных инициатив и решения международных вопросов через диалог, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. "Нейтралитет является важным средством сохранения стабильности и безопасности, реализации миролюбивых инициатив, решения важных вопросов на международном уровне посредством диалога", - приводит официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова, которые он произнес в поздравлении своему народу с Международным днем нейтралитета и 29-й годовщиной нейтралитета Туркмении. Глава государства также отметил, что в международных отношениях Туркмения с первых дней независимости следует принципам своих предков, таким как нейтралитет, равноправие и добрососедство. "Проведение в Туркменистане форумов и встреч высокого уровня по важным аспектам международных отношений является свидетельством торжества принципов мира в нашем нейтральном государстве и способствует установлению тесных связей между разными странами мира. Создание Группы друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности - важный шаг на пути к упрочению глобального благополучия", - подчеркнул туркменский лидер. День нейтралитета Туркмении был учрежден в честь единогласного принятия 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980954158.html

https://ria.ru/20240308/turkmeniya-1931864786.html

туркмения

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов , оон