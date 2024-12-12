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Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности - РИА Новости, 12.12.2024
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06:55 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/turkmeniya-1988730145.html
Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности
Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности - РИА Новости, 12.12.2024
Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности
Нейтралитет служит инструментом для поддержания стабильности и безопасности, продвижения мирных инициатив и решения международных вопросов через диалог, заявил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:55
2024-12-12T06:55
в мире
туркмения
ашхабад
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Нейтралитет служит инструментом для поддержания стабильности и безопасности, продвижения мирных инициатив и решения международных вопросов через диалог, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. "Нейтралитет является важным средством сохранения стабильности и безопасности, реализации миролюбивых инициатив, решения важных вопросов на международном уровне посредством диалога", - приводит официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова, которые он произнес в поздравлении своему народу с Международным днем нейтралитета и 29-й годовщиной нейтралитета Туркмении. Глава государства также отметил, что в международных отношениях Туркмения с первых дней независимости следует принципам своих предков, таким как нейтралитет, равноправие и добрососедство. "Проведение в Туркменистане форумов и встреч высокого уровня по важным аспектам международных отношений является свидетельством торжества принципов мира в нашем нейтральном государстве и способствует установлению тесных связей между разными странами мира. Создание Группы друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности - важный шаг на пути к упрочению глобального благополучия", - подчеркнул туркменский лидер. День нейтралитета Туркмении был учрежден в честь единогласного принятия 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980954158.html
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в мире, туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов , оон
В мире, Туркмения, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов , ООН
Президент Туркмении назвал нейтралитет средством поддержания стабильности

Бердымухамедов: нейтралитет служит инструментом для поддержания стабильности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Нейтралитет служит инструментом для поддержания стабильности и безопасности, продвижения мирных инициатив и решения международных вопросов через диалог, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
"Нейтралитет является важным средством сохранения стабильности и безопасности, реализации миролюбивых инициатив, решения важных вопросов на международном уровне посредством диалога", - приводит официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова, которые он произнес в поздравлении своему народу с Международным днем нейтралитета и 29-й годовщиной нейтралитета Туркмении.
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Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией
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Глава государства также отметил, что в международных отношениях Туркмения с первых дней независимости следует принципам своих предков, таким как нейтралитет, равноправие и добрососедство.
"Проведение в Туркменистане форумов и встреч высокого уровня по важным аспектам международных отношений является свидетельством торжества принципов мира в нашем нейтральном государстве и способствует установлению тесных связей между разными странами мира. Создание Группы друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности - важный шаг на пути к упрочению глобального благополучия", - подчеркнул туркменский лидер.
День нейтралитета Туркмении был учрежден в честь единогласного принятия 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
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В миреТуркменияАшхабадСердар БердымухамедовООН
 
 
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