https://ria.ru/20241212/tsukanov-1988817691.html

Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов

Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов - РИА Новости, 12.12.2024

Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов

Вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали в Омске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:11

2024-12-12T14:11

2024-12-12T14:11

происшествия

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омск

донецк

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ОМСК, 12 дек - РИА Новости. Вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали в Омске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Цуканов задержан в Омске. Но задерживали не мы, этим вопросом занимались московские ведомства. Местные и региональные к задержанию отношения не имеют", – сказал собеседник агентства. Причина задержания пока также не ясна. В пресс-службе губернатора Омской области факт задержания Цуканова не опровергли, посоветовав обратиться за информацией к правоохранителям. Цуканов ранее работал с губернатором Омской области Виталием Хоценко в Донецке. Свой пост он занял в 2023 году.

https://ria.ru/20241125/rostov-1985631676.html

https://ria.ru/20240621/samara-1954479343.html

омская область

омск

донецк

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происшествия, омская область, омск, донецк, виталий хоценко