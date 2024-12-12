https://ria.ru/20241212/tsukanov-1988817691.html
Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов
Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов - РИА Новости, 12.12.2024
Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов
Вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали в Омске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:11
2024-12-12T14:11
2024-12-12T14:11
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ОМСК, 12 дек - РИА Новости. Вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали в Омске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Цуканов задержан в Омске. Но задерживали не мы, этим вопросом занимались московские ведомства. Местные и региональные к задержанию отношения не имеют", – сказал собеседник агентства. Причина задержания пока также не ясна. В пресс-службе губернатора Омской области факт задержания Цуканова не опровергли, посоветовав обратиться за информацией к правоохранителям. Цуканов ранее работал с губернатором Омской области Виталием Хоценко в Донецке. Свой пост он занял в 2023 году.
https://ria.ru/20241125/rostov-1985631676.html
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происшествия, омская область, омск, донецк, виталий хоценко
Происшествия, Омская область, Омск, Донецк, Виталий Хоценко
Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов
Задержан министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов