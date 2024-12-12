https://ria.ru/20241212/tsakhal-1988825156.html

В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии

В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024

В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии

Израиль определит свое отношение к новой власти в Сирии после оценки и анализа ситуации, не основываясь на заявлениях каких-либо сторон, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:40

2024-12-12T14:40

2024-12-12T14:40

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сирия

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обострение ситуации в сирии — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Израиль определит свое отношение к новой власти в Сирии после оценки и анализа ситуации, не основываясь на заявлениях каких-либо сторон, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. "Мы определим свою позицию после анализа и наблюдения сложившейся там ситуации. Мы не будем занимать эту позицию, исходя из заявлений тех или иных там сторон", - сказал Адраи, комментируя появившиеся в социальных сетях видео, где сторонники вооруженной оппозиции заявляют о намерении идти на Иерусалим. Представитель армии отметил, что Израиль внимательно следить за ситуацией в Сирии и предпринял превентивные меры оборонительного характера для действий при любых обстоятельствах.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988612654.html

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в мире, израиль, сирия, иерусалим, обострение ситуации в сирии — 2024, армия обороны израиля (цахал)