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В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
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14:40 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/tsakhal-1988825156.html
В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии
В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии
Израиль определит свое отношение к новой власти в Сирии после оценки и анализа ситуации, не основываясь на заявлениях каких-либо сторон, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:40
2024-12-12T14:40
в мире
израиль
сирия
иерусалим
обострение ситуации в сирии — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Израиль определит свое отношение к новой власти в Сирии после оценки и анализа ситуации, не основываясь на заявлениях каких-либо сторон, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. "Мы определим свою позицию после анализа и наблюдения сложившейся там ситуации. Мы не будем занимать эту позицию, исходя из заявлений тех или иных там сторон", - сказал Адраи, комментируя появившиеся в социальных сетях видео, где сторонники вооруженной оппозиции заявляют о намерении идти на Иерусалим. Представитель армии отметил, что Израиль внимательно следить за ситуацией в Сирии и предпринял превентивные меры оборонительного характера для действий при любых обстоятельствах.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988612654.html
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в мире, израиль, сирия, иерусалим, обострение ситуации в сирии — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Сирия, Иерусалим, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ рассказали, когда определят отношение к новой власти в Сирии

ЦАХАЛ: Израиль определит отношение к новой власти в Сирии после анализа ситуации

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Израиль определит свое отношение к новой власти в Сирии после оценки и анализа ситуации, не основываясь на заявлениях каких-либо сторон, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
"Мы определим свою позицию после анализа и наблюдения сложившейся там ситуации. Мы не будем занимать эту позицию, исходя из заявлений тех или иных там сторон", - сказал Адраи, комментируя появившиеся в социальных сетях видео, где сторонники вооруженной оппозиции заявляют о намерении идти на Иерусалим.
Представитель армии отметил, что Израиль внимательно следить за ситуацией в Сирии и предпринял превентивные меры оборонительного характера для действий при любых обстоятельствах.
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В миреИзраильСирияИерусалимОбострение ситуации в Сирии — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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