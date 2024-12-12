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ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
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14:33 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/tsakhal-1988824178.html
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии
Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям, заявил РИА Новости арабоязычный... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:33
2024-12-12T14:33
в мире
израиль
сирия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. "Что касается военной активности и авиаударов, которые мы нанесли по военному потенциалу сирийской армии, это сделано в связи с желанием Израиля не допустить попадания этого стратегического оружия в руки безответственных и радикальных формирований",- сказал Адраи. Собеседник агентства отметил, что Израиль ранее не атаковал эти стратегическое вооружения так, как они находились под контролем прежних сирийских властей.
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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии

ЦАХАЛ: Израиль уничтожил военный потенциал Сирии, чтобы он не попал к радикалам

© AP Photo / Hussein MallaБоец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
"Что касается военной активности и авиаударов, которые мы нанесли по военному потенциалу сирийской армии, это сделано в связи с желанием Израиля не допустить попадания этого стратегического оружия в руки безответственных и радикальных формирований",- сказал Адраи.
Собеседник агентства отметил, что Израиль ранее не атаковал эти стратегическое вооружения так, как они находились под контролем прежних сирийских властей.
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