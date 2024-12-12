https://ria.ru/20241212/tsakhal-1988824178.html
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии
Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям, заявил РИА Новости арабоязычный... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:33
2024-12-12T14:33
2024-12-12T14:33
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. "Что касается военной активности и авиаударов, которые мы нанесли по военному потенциалу сирийской армии, это сделано в связи с желанием Израиля не допустить попадания этого стратегического оружия в руки безответственных и радикальных формирований",- сказал Адраи. Собеседник агентства отметил, что Израиль ранее не атаковал эти стратегическое вооружения так, как они находились под контролем прежних сирийских властей.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988768938.html
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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ЦАХАЛ ответила на вопрос о цели уничтожения военного потенциала Сирии
ЦАХАЛ: Израиль уничтожил военный потенциал Сирии, чтобы он не попал к радикалам