https://ria.ru/20241212/tsahal-1988891357.html

ЦАХАЛ опубликовала отчет об уничтожении военного потенциала Сирии

ЦАХАЛ опубликовала отчет об уничтожении военного потенциала Сирии - РИА Новости, 12.12.2024

ЦАХАЛ опубликовала отчет об уничтожении военного потенциала Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала новый отчет об уничтожении военно-стратегического потенциала Сирии после падения власти Башара Асада, среди прочего... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:37

2024-12-12T18:37

2024-12-12T18:37

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала новый отчет об уничтожении военно-стратегического потенциала Сирии после падения власти Башара Асада, среди прочего уничтожено более 90% выявленных запасов ракет класс "земля-воздух" и пять эскадрилий истребителей. По данным военных, в течение нескольких недель военная разведка Израиля (АМАН) проводила комплексную оценку внутренней ситуации в Сирии и подготовила план атаки по уничтожению сирийских стратегических вооружений на случай победы вооруженной оппозиции. В последние дни сотни самолетов израильских ВВС атаковали места базирования сирийской авиации, запасы ракет различных типов, беспилотники, радары, заводы по производству оружия и другие военные объекты. "Удары нанесли значительный ущерб системы ПВО Сирии, уничтожив более 90% выявленных стратегических ракет класса "земля-воздух"... Кроме того, были нанесены удары по базам ВВС Сирии. Одной из баз, по которым был нанесен удар, был аэропорт Т4 к северу от Дамаска, где были уничтожены две эскадрильи ВВС Сирии - самолеты СУ-22 и СУ-24. Еще одной целью стал аэропорт "Блай", где размещались эскадрильи истребителей", - говорится в сообщении. Кроме того, Израиль атаковал заводы по производству оружия и многие склады, в частности в районе Хомса, где производились и хранились ракеты "Скад", добавили военные.

https://ria.ru/20241210/izrail-1988512348.html

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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, башар асад, су-24, обострение ситуации в сирии — 2024