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Словацкий премьер прокомментировал заявления Трампа по Украине - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 12.12.2024 (обновлено: 10:49 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/trump-1988753671.html
Словацкий премьер прокомментировал заявления Трампа по Украине
Словацкий премьер прокомментировал заявления Трампа по Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Словацкий премьер прокомментировал заявления Трампа по Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что предложения победившего на выборах президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:26
2024-12-12T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что предложения победившего на выборах президента США Дональда Трампа по Украине на посту президента США будут отличаться от предвыборных обещаний."Он (Трамп) давал обещания закончить войну за 24 часа. Конечно, это были предвыборные слова, но он должен будет что-то показать, а сейчас мы видим несколько двусмысленных заявлений. В любом случае, все будет не так, как он сказал", - заявил Фицо.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Роберт Фицо
Словацкий премьер прокомментировал заявления Трампа по Украине

Фицо: предложения Трампа по Украине как президента будут отличаться от обещаний

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, что предложения победившего на выборах президента США Дональда Трампа по Украине на посту президента США будут отличаться от предвыборных обещаний.
"Он (Трамп) давал обещания закончить войну за 24 часа. Конечно, это были предвыборные слова, но он должен будет что-то показать, а сейчас мы видим несколько двусмысленных заявлений. В любом случае, все будет не так, как он сказал", - заявил Фицо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Переговоры России и США начались
6 декабря, 09:32
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампРоберт Фицо
 
 
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