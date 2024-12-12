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Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке - РИА Новости, 12.12.2024
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08:32 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/travnikov-1988735803.html
Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке
Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке - РИА Новости, 12.12.2024
Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя на пресс-конференции слухи о своем уходе с поста, заявил, что обязательно уйдет, "но не сейчас". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:32
2024-12-12T08:32
новосибирская область
андрей травников
политика
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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя на пресс-конференции слухи о своем уходе с поста, заявил, что обязательно уйдет, "но не сейчас". Ранее в анонимных Telegram-каналах появились слухи о возможной отставке Травникова. "Что касается моего ухода. Все семь лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год – весной и осенью… Удивительная регулярность. Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас", - сказал глава региона на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2024 года.
https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html
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новосибирская область, андрей травников, политика
Новосибирская область, Андрей Травников, Политика
Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке

Новосибирский губернатор Травников опроверг сообщения о скором уходе с поста

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя на пресс-конференции слухи о своем уходе с поста, заявил, что обязательно уйдет, "но не сейчас".
Ранее в анонимных Telegram-каналах появились слухи о возможной отставке Травникова.
"Что касается моего ухода. Все семь лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год – весной и осенью… Удивительная регулярность. Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас", - сказал глава региона на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2024 года.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Мэр Новосибирска Локоть объяснил причину отставки
29 декабря 2023, 07:42
 
Новосибирская областьАндрей ТравниковПолитика
 
 
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