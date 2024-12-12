https://ria.ru/20241212/travnikov-1988735803.html

Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке

Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке - РИА Новости, 12.12.2024

Травников прокомментировал сообщения о его скорой отставке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя на пресс-конференции слухи о своем уходе с поста, заявил, что обязательно уйдет, "но не сейчас". РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:32

2024-12-12T08:32

2024-12-12T08:32

новосибирская область

андрей травников

политика

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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя на пресс-конференции слухи о своем уходе с поста, заявил, что обязательно уйдет, "но не сейчас". Ранее в анонимных Telegram-каналах появились слухи о возможной отставке Травникова. "Что касается моего ухода. Все семь лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год – весной и осенью… Удивительная регулярность. Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас", - сказал глава региона на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2024 года.

https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

новосибирская область, андрей травников, политика