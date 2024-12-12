https://ria.ru/20241212/tramp-1988850709.html

Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным после победы

Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным после победы - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным после победы

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:03

2024-12-12T16:03

2024-12-12T16:09

дональд трамп

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах, потому что это неприемлемо."Я не могу сказать. Я не могу сказать. Это просто неприемлемо", - заявил Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, разговаривал ли он с Путины после победы.

https://ria.ru/20241212/peskov-1988775726.html

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дональд трамп, сша, россия, владимир путин