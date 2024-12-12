https://ria.ru/20241212/tramp-1988812769.html

Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины

Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины - РИА Новости, 12.12.2024

Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:56

2024-12-12T13:56

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, передает агентство Bloomberg. "Избрание Дональда Трампа может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, потому что будущий президент... пообещал положить конец им обоим", - говорится в публикации. При этом агентство отмечает, что если Трампу это удастся, экономические последствия этих конфликтов будут иметь долгосрочный характер. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, сектор газа