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Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 12.12.2024 (обновлено: 14:02 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tramp-1988812769.html
Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины
Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины - РИА Новости, 12.12.2024
Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины
Победа Дональда Трампа на выборах президента США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:56
2024-12-12T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
сектор газа
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, передает агентство Bloomberg. "Избрание Дональда Трампа может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, потому что будущий президент... пообещал положить конец им обоим", - говорится в публикации. При этом агентство отмечает, что если Трампу это удастся, экономические последствия этих конфликтов будут иметь долгосрочный характер. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
сша
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в мире, сша, украина, дональд трамп, сектор газа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Сектор Газа
Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины

Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 переломным для конфликта на Украине

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, передает агентство Bloomberg.
"Избрание Дональда Трампа может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, потому что будущий президент... пообещал положить конец им обоим", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
Вчера, 08:00
При этом агентство отмечает, что если Трампу это удастся, экономические последствия этих конфликтов будут иметь долгосрочный характер.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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6 ноября, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампСектор Газа
 
 
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