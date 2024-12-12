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В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт - РИА Новости, 12.12.2024
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12:38 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/terakt-1988785703.html
В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт
В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт - РИА Новости, 12.12.2024
В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт
Военный суд в Москве приговорил жителя курского Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и совершении теракта, он... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:38
2024-12-12T12:38
происшествия
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железногорск
курская область
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КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Военный суд в Москве приговорил жителя курского Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и совершении теракта, он сотрудничал с СБУ и совершил поджог в филиале благотворительной организации, сообщила пресс-служба судебной системы Курской области. "Второй западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (госизмена), пункт "а" часть 2 статья 205 (террористический акт) УК РФ, и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Согласно приговору, первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 2 года.
https://ria.ru/20241206/gosizmena-1987669325.html
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происшествия, москва, железногорск , курская область, служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Железногорск , Курская область, Служба безопасности Украины
В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт

Суд в Москве приговорил жителя Железногорска к 22 годам за госизмену и теракт

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Военный суд в Москве приговорил жителя курского Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и совершении теракта, он сотрудничал с СБУ и совершил поджог в филиале благотворительной организации, сообщила пресс-служба судебной системы Курской области.
"Второй западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (госизмена), пункт "а" часть 2 статья 205 (террористический акт) УК РФ, и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Согласно приговору, первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 2 года.
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