https://ria.ru/20241212/terakt-1988785703.html

В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт

В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт - РИА Новости, 12.12.2024

В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт

Военный суд в Москве приговорил жителя курского Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и совершении теракта, он... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:38

2024-12-12T12:38

2024-12-12T12:38

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КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Военный суд в Москве приговорил жителя курского Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и совершении теракта, он сотрудничал с СБУ и совершил поджог в филиале благотворительной организации, сообщила пресс-служба судебной системы Курской области. "Второй западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (госизмена), пункт "а" часть 2 статья 205 (террористический акт) УК РФ, и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Согласно приговору, первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 2 года.

https://ria.ru/20241206/gosizmena-1987669325.html

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происшествия, москва, железногорск , курская область, служба безопасности украины