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Новое любопытное место в культурной Москве: чем удивит Театр на Цветном - РИА Новости, 12.12.2024
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Культура
 
08:00 12.12.2024 (обновлено: 17:17 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/teatr-1988654854.html
Новое любопытное место в культурной Москве: чем удивит Театр на Цветном
Новое любопытное место в культурной Москве: чем удивит Театр на Цветном - РИА Новости, 12.12.2024
Новое любопытное место в культурной Москве: чем удивит Театр на Цветном
В столице открылся Театр на Цветном, 12 декабря начинаются премьерные показы спектакля "12 клоунов в поисках счастья". Здесь собираются удивлять, развлекать,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:00
2024-12-12T17:17
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В столице открылся Театр на Цветном, 12 декабря начинаются премьерные показы спектакля "12 клоунов в поисках счастья". Здесь собираются удивлять, развлекать, говорить о добре, используя язык юмора и метафоры в сочетании с акробатикой, трюками и блистательной актерской работой. О премьере и новом театре — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Культура, Спектакль, Москва, куда сходить , что посмотреть , Театр, Новости культуры, Знаменитости
Новое любопытное место в культурной Москве: чем удивит Театр на Цветном

В Москве открылся новый Театр на Цветном, креативный продюсер — Андрей Фомин

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В столице открылся Театр на Цветном, 12 декабря начинаются премьерные показы спектакля "12 клоунов в поисках счастья". Здесь собираются удивлять, развлекать, говорить о добре, используя язык юмора и метафоры в сочетании с акробатикой, трюками и блистательной актерской работой. О премьере и новом театре — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Цветной бульвар, центр Москвы. Ближайший сосед — цирк Никулина.

Сюжет близок многим: жители мегаполиса ищут свое счастье и мечтают о том, что согреет их сердца. Создатели спектакля — креативный продюсер Андрей Фомин и режиссер Кирилл Вытоптов, а также клоунский лейбл "Клаунхаус".

Театр на Цветном под управлением МТС Live предложит принципиально новое прочтение жанра современной клоунады.

Мария Черемисова (Леди Я-сама), Артем Бабинов (Славик нарциссов) и Надежда Паршина (Котя) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

Цветной бульвар, центр Москвы. Ближайший сосед — цирк Никулина.

Сюжет близок многим: жители мегаполиса ищут свое счастье и мечтают о том, что согреет их сердца. Создатели спектакля — креативный продюсер Андрей Фомин и режиссер Кирилл Вытоптов, а также клоунский лейбл "Клаунхаус".

Театр на Цветном под управлением МТС Live предложит принципиально новое прочтение жанра современной клоунады.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Клоунада всегда обращалась к теме исцеляющего добра, которое возвращает нас в детство, когда чувство счастья и любви было настоящим, — рассказывает Андрей Фомин. — Путешествие 12 современных персонажей в поисках счастья — и есть тот самый путь в детство, когда любовь и счастье окружали нас. Это шоу про внутреннего ребенка, который затерялся в большом городе".

Максим Карпов (Курьер Макс), Мария Черемисова (Леди Я-сама), Константин Копейкин (Масик) и Надежда Паршина (Котя) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

"Клоунада всегда обращалась к теме исцеляющего добра, которое возвращает нас в детство, когда чувство счастья и любви было настоящим, — рассказывает Андрей Фомин. — Путешествие 12 современных персонажей в поисках счастья — и есть тот самый путь в детство, когда любовь и счастье окружали нас. Это шоу про внутреннего ребенка, который затерялся в большом городе".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В персонажах этой и смешной, и грустной истории легко узнать себя или кого-то из знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, самовлюбленного фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу, пранкера.

Алиса Курбатова (Полусладкая), Надежда Паршина (Котя) и Мария Черемисова (Леди Я-сама) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

В персонажах этой и смешной, и грустной истории легко узнать себя или кого-то из знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, самовлюбленного фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу, пранкера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Клоуны-мечтатели ищут свое истинное "я" и хотят, чтобы их желания исполнились. Действие разворачивается в современном жилом комплексе, который так и называется — "Счастье!". Но вот счастливы ли по-настоящему его обитатели?

Евгений Минин (Ми) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

Клоуны-мечтатели ищут свое истинное "я" и хотят, чтобы их желания исполнились. Действие разворачивается в современном жилом комплексе, который так и называется — "Счастье!". Но вот счастливы ли по-настоящему его обитатели?

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Следуя традициям, заложенным "Лицедеями" и "Снежным шоу" Славы Полунина, мы создаем проект, который и веселит, и заставляет задуматься", — подчеркивает Фомин.

Спектакль — и реалистичный, и фантастический одновременно.

Как отмечает режиссер-постановщик Кирилл Вытоптов, клоуну всегда позволено немного больше, чем любому другому артисту. "Легким движением руки он может довести узнаваемую бытовую сцену до абсурда или поднять на высоты поэзии. Клоуны задаются вопросом, что же такое счастье, и, как положено, переворачивают все с ног на голову", — говорит он.

Актер, креативный продюсер театра Андрей Фомин перед началом спектакля 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

"Следуя традициям, заложенным "Лицедеями" и "Снежным шоу" Славы Полунина, мы создаем проект, который и веселит, и заставляет задуматься", — подчеркивает Фомин.

Спектакль — и реалистичный, и фантастический одновременно.

Как отмечает режиссер-постановщик Кирилл Вытоптов, клоуну всегда позволено немного больше, чем любому другому артисту. "Легким движением руки он может довести узнаваемую бытовую сцену до абсурда или поднять на высоты поэзии. Клоуны задаются вопросом, что же такое счастье, и, как положено, переворачивают все с ног на голову", — говорит он.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Над спектаклем работала большая команда профессионалов: обладатели престижных театральных премий, признанные эксперты индустрии развлечений, мастера юмора.

Например, драматург "12 клоунов в поисках счастья" Михаил Дегтярев был креативным редактором шоу "Вечерний Ургант".

Стиль и костюмы персонажей — от художницы Анастасии Нефедовой, дважды лауреата премии "Золотая маска".

Небоскребы новомодного района и мир будущего — работа тандема художника-постановщика Тимофея Рябушинского (лауреат "Золотой маски") и видеохудожника Ильи Старилова (сотрудничал с Cartier, Большим театром, Мариинским театром, Театром наций, Holland Festival и другими).

Спектакль 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

Над спектаклем работала большая команда профессионалов: обладатели престижных театральных премий, признанные эксперты индустрии развлечений, мастера юмора.

Например, драматург "12 клоунов в поисках счастья" Михаил Дегтярев был креативным редактором шоу "Вечерний Ургант".

Стиль и костюмы персонажей — от художницы Анастасии Нефедовой, дважды лауреата премии "Золотая маска".

Небоскребы новомодного района и мир будущего — работа тандема художника-постановщика Тимофея Рябушинского (лауреат "Золотой маски") и видеохудожника Ильи Старилова (сотрудничал с Cartier, Большим театром, Мариинским театром, Театром наций, Holland Festival и другими).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Партнер спектакля — первый в России лейбл "Клаунхаус" — именно их команда собрала для постановки самых ярких артистов этого жанра.

За поисками счастья отправятся внук легендарного клоуна Мая Евгений Майхровский — младший, обладатели "циркового "Оскара" Максим Карпов, Артем Бабинов и Константин Копейкин, артистка "Снежного шоу" Алиса Курбатова и другие.

Все вместе они (и не только) придумывали сюжет, шутили, ставили репризы, обкатывали на зрителях — на создание спектакля ушел не один месяц.

Мария Черемисова (Леди Я-сама), Алиса Курбатова (Полусладкая), Надежда Паршина (Котя) и Артем Бабинов (Славик нарциссов) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

Партнер спектакля — первый в России лейбл "Клаунхаус" — именно их команда собрала для постановки самых ярких артистов этого жанра.

За поисками счастья отправятся внук легендарного клоуна Мая Евгений Майхровский — младший, обладатели "циркового "Оскара" Максим Карпов, Артем Бабинов и Константин Копейкин, артистка "Снежного шоу" Алиса Курбатова и другие.

Все вместе они (и не только) придумывали сюжет, шутили, ставили репризы, обкатывали на зрителях — на создание спектакля ушел не один месяц.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Надежда Паршина (Котя), Мария Черемисова (Леди Я-Сама), Артем Бабинов (Славик Нарциссов), Алиса Курбатова (Полусладкая) и Максим Карпов (Курьер Макс) в спектакле "12 клоунов в поисках счастья" режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве.

 Надежда Паршина (Котя), Мария Черемисова (Леди Я-сама), Артем Бабинов (Славик нарциссов), Алиса Курбатова (Полусладкая) и Максим Карпов (Курьер Макс) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

Надежда Паршина (Котя), Мария Черемисова (Леди Я-Сама), Артем Бабинов (Славик Нарциссов), Алиса Курбатова (Полусладкая) и Максим Карпов (Курьер Макс) в спектакле "12 клоунов в поисках счастья" режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Сначала мы составили список типичных для города типажей и еще до написания сценария отобрали артистов, затем перешли к сюжету и репризам. После первых показов зрителям репризы уточнялись, "усмешнялись", — объясняет Елизавета Гамбург, креативный продюсер, основательница "Клаунхаус". — Затем — общая сборка, когда отдельные фрагменты сложились в единое полотно. И опять показы, полировка… Подобное было бы невозможно в драматическом театре, потому что клоуны неизменно выступают как соавторы, а не просто исполнители ролей. "Полировка" продолжится и после премьеры: постановка обретает финальные черты только со временем".

Зрители на спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

"Сначала мы составили список типичных для города типажей и еще до написания сценария отобрали артистов, затем перешли к сюжету и репризам. После первых показов зрителям репризы уточнялись, "усмешнялись", — объясняет Елизавета Гамбург, креативный продюсер, основательница "Клаунхаус". — Затем — общая сборка, когда отдельные фрагменты сложились в единое полотно. И опять показы, полировка… Подобное было бы невозможно в драматическом театре, потому что клоуны неизменно выступают как соавторы, а не просто исполнители ролей. "Полировка" продолжится и после премьеры: постановка обретает финальные черты только со временем".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"В Москве множество шоу самых разных жанров и сюжетов, но удивительно, что нет спектакля о нас с вами, о людях в большом городе, а "12 клоунов в поисках счастья" эту несправедливость исправят и позволят каждому посмотреть на нашу жизнь сквозь призму самоиронии", — говорит Янина Татарицкая, руководитель направления МТС Live (суперуспешные мюзиклы "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой"). — Театр на Цветном — это невероятный аттракцион, который с самого порога предложит зрителю погрузиться в атмосферу детской беззаботности, веселья и счастья".

Алиса Курбатова (Полусладкая) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

"В Москве множество шоу самых разных жанров и сюжетов, но удивительно, что нет спектакля о нас с вами, о людях в большом городе, а "12 клоунов в поисках счастья" эту несправедливость исправят и позволят каждому посмотреть на нашу жизнь сквозь призму самоиронии", — говорит Янина Татарицкая, руководитель направления МТС Live (суперуспешные мюзиклы "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой"). — Театр на Цветном — это невероятный аттракцион, который с самого порога предложит зрителю погрузиться в атмосферу детской беззаботности, веселья и счастья".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Спектакль "12 клоунов в поисках счастья" рассчитан на зрителей 18+.

Билеты — на сайте нового Театра на Цветном.

Адрес: Цветной бульвар, дом 11, строение 2.

Надежда Паршина (Котя) в спектакле 12 клоунов в поисках счастья режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве

Спектакль "12 клоунов в поисках счастья" рассчитан на зрителей 18+.

Билеты — на сайте нового Театра на Цветном.

Адрес: Цветной бульвар, дом 11, строение 2.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
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