Новое любопытное место в культурной Москве: чем удивит Театр на Цветном

Партнер спектакля — первый в России лейбл "Клаунхаус" — именно их команда собрала для постановки самых ярких артистов этого жанра.

За поисками счастья отправятся внук легендарного клоуна Мая Евгений Майхровский — младший, обладатели "циркового "Оскара" Максим Карпов, Артем Бабинов и Константин Копейкин, артистка "Снежного шоу" Алиса Курбатова и другие.

Все вместе они (и не только) придумывали сюжет, шутили, ставили репризы, обкатывали на зрителях — на создание спектакля ушел не один месяц.