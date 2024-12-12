Новое любопытное место в культурной Москве: чем удивит Театр на Цветном

В Москве открылся новый Театр на Цветном, креативный продюсер — Андрей Фомин
Цветной бульвар, центр Москвы. Ближайший сосед — цирк Никулина.
Сюжет близок многим: жители мегаполиса ищут свое счастье и мечтают о том, что согреет их сердца. Создатели спектакля — креативный продюсер Андрей Фомин и режиссер Кирилл Вытоптов, а также клоунский лейбл "Клаунхаус".
Театр на Цветном под управлением МТС Live предложит принципиально новое прочтение жанра современной клоунады.
Цветной бульвар, центр Москвы. Ближайший сосед — цирк Никулина.
Сюжет близок многим: жители мегаполиса ищут свое счастье и мечтают о том, что согреет их сердца. Создатели спектакля — креативный продюсер Андрей Фомин и режиссер Кирилл Вытоптов, а также клоунский лейбл "Клаунхаус".
Театр на Цветном под управлением МТС Live предложит принципиально новое прочтение жанра современной клоунады.
"Клоунада всегда обращалась к теме исцеляющего добра, которое возвращает нас в детство, когда чувство счастья и любви было настоящим, — рассказывает Андрей Фомин. — Путешествие 12 современных персонажей в поисках счастья — и есть тот самый путь в детство, когда любовь и счастье окружали нас. Это шоу про внутреннего ребенка, который затерялся в большом городе".
"Клоунада всегда обращалась к теме исцеляющего добра, которое возвращает нас в детство, когда чувство счастья и любви было настоящим, — рассказывает Андрей Фомин. — Путешествие 12 современных персонажей в поисках счастья — и есть тот самый путь в детство, когда любовь и счастье окружали нас. Это шоу про внутреннего ребенка, который затерялся в большом городе".
В персонажах этой и смешной, и грустной истории легко узнать себя или кого-то из знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, самовлюбленного фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу, пранкера.
В персонажах этой и смешной, и грустной истории легко узнать себя или кого-то из знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, самовлюбленного фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу, пранкера.
Клоуны-мечтатели ищут свое истинное "я" и хотят, чтобы их желания исполнились. Действие разворачивается в современном жилом комплексе, который так и называется — "Счастье!". Но вот счастливы ли по-настоящему его обитатели?
Клоуны-мечтатели ищут свое истинное "я" и хотят, чтобы их желания исполнились. Действие разворачивается в современном жилом комплексе, который так и называется — "Счастье!". Но вот счастливы ли по-настоящему его обитатели?
"Следуя традициям, заложенным "Лицедеями" и "Снежным шоу" Славы Полунина, мы создаем проект, который и веселит, и заставляет задуматься", — подчеркивает Фомин.
Спектакль — и реалистичный, и фантастический одновременно.
Как отмечает режиссер-постановщик Кирилл Вытоптов, клоуну всегда позволено немного больше, чем любому другому артисту. "Легким движением руки он может довести узнаваемую бытовую сцену до абсурда или поднять на высоты поэзии. Клоуны задаются вопросом, что же такое счастье, и, как положено, переворачивают все с ног на голову", — говорит он.
"Следуя традициям, заложенным "Лицедеями" и "Снежным шоу" Славы Полунина, мы создаем проект, который и веселит, и заставляет задуматься", — подчеркивает Фомин.
Спектакль — и реалистичный, и фантастический одновременно.
Как отмечает режиссер-постановщик Кирилл Вытоптов, клоуну всегда позволено немного больше, чем любому другому артисту. "Легким движением руки он может довести узнаваемую бытовую сцену до абсурда или поднять на высоты поэзии. Клоуны задаются вопросом, что же такое счастье, и, как положено, переворачивают все с ног на голову", — говорит он.
Над спектаклем работала большая команда профессионалов: обладатели престижных театральных премий, признанные эксперты индустрии развлечений, мастера юмора.
Например, драматург "12 клоунов в поисках счастья" Михаил Дегтярев был креативным редактором шоу "Вечерний Ургант".
Стиль и костюмы персонажей — от художницы Анастасии Нефедовой, дважды лауреата премии "Золотая маска".
Небоскребы новомодного района и мир будущего — работа тандема художника-постановщика Тимофея Рябушинского (лауреат "Золотой маски") и видеохудожника Ильи Старилова (сотрудничал с Cartier, Большим театром, Мариинским театром, Театром наций, Holland Festival и другими).
Над спектаклем работала большая команда профессионалов: обладатели престижных театральных премий, признанные эксперты индустрии развлечений, мастера юмора.
Например, драматург "12 клоунов в поисках счастья" Михаил Дегтярев был креативным редактором шоу "Вечерний Ургант".
Стиль и костюмы персонажей — от художницы Анастасии Нефедовой, дважды лауреата премии "Золотая маска".
Небоскребы новомодного района и мир будущего — работа тандема художника-постановщика Тимофея Рябушинского (лауреат "Золотой маски") и видеохудожника Ильи Старилова (сотрудничал с Cartier, Большим театром, Мариинским театром, Театром наций, Holland Festival и другими).
Партнер спектакля — первый в России лейбл "Клаунхаус" — именно их команда собрала для постановки самых ярких артистов этого жанра.
За поисками счастья отправятся внук легендарного клоуна Мая Евгений Майхровский — младший, обладатели "циркового "Оскара" Максим Карпов, Артем Бабинов и Константин Копейкин, артистка "Снежного шоу" Алиса Курбатова и другие.
Все вместе они (и не только) придумывали сюжет, шутили, ставили репризы, обкатывали на зрителях — на создание спектакля ушел не один месяц.
Партнер спектакля — первый в России лейбл "Клаунхаус" — именно их команда собрала для постановки самых ярких артистов этого жанра.
За поисками счастья отправятся внук легендарного клоуна Мая Евгений Майхровский — младший, обладатели "циркового "Оскара" Максим Карпов, Артем Бабинов и Константин Копейкин, артистка "Снежного шоу" Алиса Курбатова и другие.
Все вместе они (и не только) придумывали сюжет, шутили, ставили репризы, обкатывали на зрителях — на создание спектакля ушел не один месяц.
Надежда Паршина (Котя), Мария Черемисова (Леди Я-Сама), Артем Бабинов (Славик Нарциссов), Алиса Курбатова (Полусладкая) и Максим Карпов (Курьер Макс) в спектакле "12 клоунов в поисках счастья" режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве.
Надежда Паршина (Котя), Мария Черемисова (Леди Я-Сама), Артем Бабинов (Славик Нарциссов), Алиса Курбатова (Полусладкая) и Максим Карпов (Курьер Макс) в спектакле "12 клоунов в поисках счастья" режиссера Кирилла Вытоптова в Театре на Цветном в Москве.
"Сначала мы составили список типичных для города типажей и еще до написания сценария отобрали артистов, затем перешли к сюжету и репризам. После первых показов зрителям репризы уточнялись, "усмешнялись", — объясняет Елизавета Гамбург, креативный продюсер, основательница "Клаунхаус". — Затем — общая сборка, когда отдельные фрагменты сложились в единое полотно. И опять показы, полировка… Подобное было бы невозможно в драматическом театре, потому что клоуны неизменно выступают как соавторы, а не просто исполнители ролей. "Полировка" продолжится и после премьеры: постановка обретает финальные черты только со временем".
"Сначала мы составили список типичных для города типажей и еще до написания сценария отобрали артистов, затем перешли к сюжету и репризам. После первых показов зрителям репризы уточнялись, "усмешнялись", — объясняет Елизавета Гамбург, креативный продюсер, основательница "Клаунхаус". — Затем — общая сборка, когда отдельные фрагменты сложились в единое полотно. И опять показы, полировка… Подобное было бы невозможно в драматическом театре, потому что клоуны неизменно выступают как соавторы, а не просто исполнители ролей. "Полировка" продолжится и после премьеры: постановка обретает финальные черты только со временем".
"В Москве множество шоу самых разных жанров и сюжетов, но удивительно, что нет спектакля о нас с вами, о людях в большом городе, а "12 клоунов в поисках счастья" эту несправедливость исправят и позволят каждому посмотреть на нашу жизнь сквозь призму самоиронии", — говорит Янина Татарицкая, руководитель направления МТС Live (суперуспешные мюзиклы "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой"). — Театр на Цветном — это невероятный аттракцион, который с самого порога предложит зрителю погрузиться в атмосферу детской беззаботности, веселья и счастья".
"В Москве множество шоу самых разных жанров и сюжетов, но удивительно, что нет спектакля о нас с вами, о людях в большом городе, а "12 клоунов в поисках счастья" эту несправедливость исправят и позволят каждому посмотреть на нашу жизнь сквозь призму самоиронии", — говорит Янина Татарицкая, руководитель направления МТС Live (суперуспешные мюзиклы "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой"). — Театр на Цветном — это невероятный аттракцион, который с самого порога предложит зрителю погрузиться в атмосферу детской беззаботности, веселья и счастья".
Спектакль "12 клоунов в поисках счастья" рассчитан на зрителей 18+.
Билеты — на сайте нового Театра на Цветном.
Адрес: Цветной бульвар, дом 11, строение 2.
Спектакль "12 клоунов в поисках счастья" рассчитан на зрителей 18+.
Билеты — на сайте нового Театра на Цветном.
Адрес: Цветной бульвар, дом 11, строение 2.