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Татарстан завершил перевод здравоохранения на единый цифровой контур - РИА Новости, 12.12.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
11:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/tatarstan-1988774968.html
Татарстан завершил перевод здравоохранения на единый цифровой контур
Татарстан завершил перевод здравоохранения на единый цифровой контур - РИА Новости, 12.12.2024
Татарстан завершил перевод здравоохранения на единый цифровой контур
Государственные медицинские организации Татарстана завершили переход на работу в региональной государственной информационной системе "Электронное... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:56
2024-12-12T11:56
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Государственные медицинские организации Татарстана завершили переход на работу в региональной государственной информационной системе "Электронное здравоохранение Республики Татарстан", сообщает минздрав региона. "В рамках ГИС "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" обеспечено формирование электронной медицинской карты граждан по итогам посещений медицинской организации с последующим оформлением требуемых Минздравом России структурированных электронных медицинских документов - СЭМД", - говорится в сообщении минздрава Татарстана. Согласно министерству здравоохранения региона, данные СЭМД являются "кирпичиками" электронной медицинской карты пациента. "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" - связующее звено между регионом и федеральными информационными системами в сфере здравоохранения, например, между федеральной базой электронных медицинских данных и системой электронной записи к врачу. По данным министерства здравоохранения РФ, за 2024 год все шесть основных показателей национального проекта "Здравоохранение" по созданию единого цифрового контура в Татарстане в соответствии с планами достигнуты в срок. Республика успешно выполнила требования по интеграции региональной информационной системы в общероссийскую. За 2024 год в системе "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" общее число оформленных СЭМД превысило 50 миллионов. По итогам посещений медицинских организаций выписывается более 4 миллионов рецептов, ежегодно проводится более 50 миллионов лабораторных исследований.
https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html
https://ria.ru/20240816/tatarstan-1966612343.html
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4.7
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан завершил перевод здравоохранения на единый цифровой контур

Минздрав: Татарстан завершил перевод здравоохранения на единый цифровой контур

© РИА Новости / Павел ЛьвовБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Государственные медицинские организации Татарстана завершили переход на работу в региональной государственной информационной системе "Электронное здравоохранение Республики Татарстан", сообщает минздрав региона.
"В рамках ГИС "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" обеспечено формирование электронной медицинской карты граждан по итогам посещений медицинской организации с последующим оформлением требуемых Минздравом России структурированных электронных медицинских документов - СЭМД", - говорится в сообщении минздрава Татарстана.
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Согласно министерству здравоохранения региона, данные СЭМД являются "кирпичиками" электронной медицинской карты пациента.
"Электронное здравоохранение Республики Татарстан" - связующее звено между регионом и федеральными информационными системами в сфере здравоохранения, например, между федеральной базой электронных медицинских данных и системой электронной записи к врачу.
По данным министерства здравоохранения РФ, за 2024 год все шесть основных показателей национального проекта "Здравоохранение" по созданию единого цифрового контура в Татарстане в соответствии с планами достигнуты в срок. Республика успешно выполнила требования по интеграции региональной информационной системы в общероссийскую.
За 2024 год в системе "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" общее число оформленных СЭМД превысило 50 миллионов. По итогам посещений медицинских организаций выписывается более 4 миллионов рецептов, ежегодно проводится более 50 миллионов лабораторных исследований.
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