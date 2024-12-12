https://ria.ru/20241212/svo-1988818142.html

В Верховной раде откровенно высказались об успехах России в СВО

В Верховной раде откровенно высказались об успехах России в СВО - РИА Новости, 12.12.2024

В Верховной раде откровенно высказались об успехах России в СВО

Президент России Владимир Путин фактически достиг всех целей СВО, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:12

2024-12-12T14:12

2024-12-12T14:14

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин фактически достиг всех целей СВО, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Как отметил политик, выполнены почти все три пункта: освобождение Донбасса, демилитаризация киевского режима и его денацификация."Донбасс — почти взял. До инаугурации (избранного президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа с такими темпами возьмет", — считает депутат.По его словам, Путин сумел выполнить задачу по демилитаризации страны, уничтожив все украинские вооружения."Демилитаризацию" — провел, украинского оружия не осталось. Зарубежное придется вернуть назад (то, что останется)" — заключил он.Россия, по мнению Дубинского, также фактически добилась денацификации Украины.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Специальная военная операция на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом Путиным.В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.

https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988760469.html

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