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Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 390 военнослужащих, танк и польскую самоходку... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:34

2024-12-12T12:34

2024-12-12T12:41

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 390 военнослужащих, танк и польскую самоходку Krab, сообщило Минобороны России.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность