https://ria.ru/20241212/svo-1988789920.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

ВСУ потеряли за сутки до 35 военных в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:34

2024-12-12T12:34

2024-12-12T12:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 35 военных в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность