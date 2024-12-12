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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ потеряли за сутки до 35 военных в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:34
2024-12-12T12:34
2024-12-12T12:44
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херсонская область
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 35 военных в зоне действий группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки