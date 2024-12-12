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Группировка "Восток" улучшила положение - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.12.2024 (обновлено: 12:36 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/svo-1988787836.html
Группировка "Восток" улучшила положение
Группировка "Восток" улучшила положение - РИА Новости, 12.12.2024
Группировка "Восток" улучшила положение
Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих и три самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:32
2024-12-12T12:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих и три самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Сторожевое, Разлив и Комар Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 155-мм "Богдана" и 152-мм "Акация", а также 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение

Группировка "Восток" улучшила положение, ВСУ потеряли до 150 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих и три самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Сторожевое, Разлив и Комар Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 155-мм "Богдана" и 152-мм "Акация", а также 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
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Вчера, 08:36
 
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