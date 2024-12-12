https://ria.ru/20241212/svo-1988787836.html

Группировка "Восток" улучшила положение

Группировка "Восток" улучшила положение - РИА Новости, 12.12.2024

Группировка "Восток" улучшила положение

Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих и три самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:32

2024-12-12T12:32

2024-12-12T12:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих и три самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Сторожевое, Разлив и Комар Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 155-мм "Богдана" и 152-мм "Акация", а также 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)