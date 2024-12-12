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Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.12.2024 (обновлено: 12:43 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/svo-1988787486.html
Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.12.2024
Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:32
2024-12-12T12:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила семь контратак, потери противника составили до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили семь контратак подразделений ВСУ."Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105 мм орудия М119, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки

Минобороны: группировка войск "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила семь контратак, потери противника составили до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили семь контратак подразделений ВСУ.
"Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105 мм орудия М119, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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