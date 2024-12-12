https://ria.ru/20241212/svo-1988787486.html

Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.12.2024

Группировка "Запад" отразила семь контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:32

2024-12-12T12:32

2024-12-12T12:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила семь контратак, потери противника составили до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили семь контратак подразделений ВСУ."Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105 мм орудия М119, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)